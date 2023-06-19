快訊／高雄4醫不當使用「苯巴比妥」　至少20名幼童受影響

▲高雄市政府啟動護童專案，今起主動通知近1個月內有使用到苯巴比妥的幼童及家長。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

新北幼兒園因有學童驗出苯巴比妥（Phenobarbital），引發家長恐慌，高雄市長陳其邁今（19）日召開記者會公布主動稽查違規用藥初步結果，其中有4名醫生有不當用藥情形，16日裁定停業1到6個月並科以罰鍰。市府衛生局自今起也主動通知有受影響的未滿18歲幼童及家長，其中，情節最嚴重診所受影響人數至少有20名，預計明天會通知完畢。

新北市發生幼兒園使用苯巴比妥引起各界關注，高市府衛生局在新北市案件爆發後的第一時間，6月8日即透過管制藥品系統，調閱全市醫療院所和藥局苯巴比妥用藥情形。經清查145家持有苯巴比妥的醫院、診所和藥局，查察醫生開立處方及藥物流向。根據苯巴比妥用藥臨床指引及兒科專家審議，包括感冒與其他急性呼吸道感染，不應使用苯巴比妥，市府查到4名醫師不當使用。

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▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

市府衛生局說，經蒐集違規事證並約談涉案醫師，並在11日、13日和16日，邀集高醫、榮總、義大、高雄長庚等四大醫學中心小兒醫學部主任，及毒物、藥學專家等，召開苯巴比妥不當處方專家會議。專家討論後決議，該4名醫師涉嫌違反《醫師法》及《管制藥品管理條例》，故衛生局於16日發函這4名醫師，勒令停業1到6個月，並對4名醫師分別處以11萬至33萬元不等罰鍰。

高雄市衛生局副局長潘炤穎表示，目前衛生局正在著手清查核對病例以及相關用藥狀況，會逐一清查通知，其中，情節最嚴重診所至少有20名孩童受影響，其中也有小於2歲的幼兒，預計明天就會通知完成。

另外，4家診所違規情況，在今年6個月內都有不當使用情形，依據診所開業時間，有已經開了5年以上的診所，開了2-3年的診所也都有。

市府表示，今日起主動通知近一個月內在四間診所使用該藥，或近半年內在四間診所使用該藥三次以上的未滿18孩童及家長，有需求的市民朋友都可至高醫、總高長、義大（大昌）四家醫學中心接受免費醫療評估及看診，衛生局並開設專線（07）7230250提供市民朋友諮詢服務。

