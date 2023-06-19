收11名非法移工包粽子！高雄4.5星肉粽店慘了...闆娘抱著她痛哭

▲移民署高雄市專勤隊查獲知名肉粽店收留非法移工包粽子。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

端午節將屆，肉粽成為熱門商品！高雄市前鎮區一家Google評價4.5星的知名肉粽店，因為人手不夠，竟聘用非法移工幫忙包肉粽，移民署南區事務大隊高雄市專勤隊日前獲報派員前往查緝，當場查獲11名非法移工，其中1名失聯移工得知自己遭查獲後將遣返回國，現場痛哭失聲。

▲移民署高雄市專勤隊查獲知名肉粽店收留非法移工包粽子。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

專勤隊調查發現，店家因端午節訂單爆滿，竟鋌而走險僱用移工趕工包粽子，後續可能因違反就業服務法規定遭最高75萬元的裁處鉅額罰鍰，店家直呼「賺的都不夠賠！」

高雄市專勤隊日前獲報，前鎮區一處民宅常有外籍移工進出，且屋內常飄散出濃厚的粽葉香味，專勤隨即規劃優勢人力前往查緝，並一舉查獲11名外籍移工從事備料、包粽及蒸煮等非法工作。

▲移民署高雄市專勤隊查獲知名肉粽店收留非法移工包粽子。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

專勤隊員在查緝現場見移工們個個手腳俐落，包粽子的速度快、品質好，詢問現場移工才發現端午節也是越南的重要節日，除了平時就會以荷葉包粽作為越南日常食物外，有些地區在端午節也會有吃鹼粽等習俗，所以學習臺灣的包粽手法駕輕就熟。

店家林姓負責人遭查獲後向專勤隊員表示，一年一度的端午節是店內營運的重要收入來源，接了大量訂單卻人手不足，才鋌而走險聘僱1名印尼籍失聯移工及10名越南籍移工非法包粽。

▲移民署高雄市專勤隊查獲知名肉粽店收留非法移工包粽子。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

一名印尼籍失聯移工得知自己遭查獲後要被遣返回國，不禁難過的流下淚來，而負責人林女得知可能會因為非法聘僱遭裁處鉅額罰鍰，也後悔莫及的與移工相擁而泣，表示自己「賺的都不夠賠！」

高雄市專勤隊隊長趙志成呼籲，端午節將至，千萬不可因為思念家鄉味，而違法輸入境外肉品來臺，如違反規定最高可處7年以下有期徒刑或併科300萬元以下罰金；而查獲從疫區寄送豬肉產品來臺，「收件人」亦將遭到重罰，請大家共同守護人民健康及優質臺灣肉豬畜產業。