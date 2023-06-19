餵藥案「64（-）體內巴比妥是不是真的？」　毒理專家曝1現象

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餵藥案「64（-）體內巴比妥是不是真的？」　招名威曝1現象

記者黃翊婷／綜合報導

新北幼兒園餵藥案延燒超過1個月，毒理專家招名威表示，「你說，64（-）的孩子，他身體裡面的巴比妥到底是不是真的？」和家長聊過之後，他發現孩子的症狀與課本上「中巴比妥毒」以後會發生的戒斷症狀相似，例如撞牆、拔頭髮、咬指甲等等，聽了真的很心疼，「這時候口水戰真的很沒有意義，被害人很清楚了，不要再去當加害人了，也不要再去為了解釋數字而忽略孩子本身的臨床症狀，這不對，也不專業。」

▲▼ 新北市某幼兒園餵藥案，園長遭約談 。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲園長經檢方複訊後以5萬元交保。（圖／記者陸運陞翻攝）

招名威在臉書發文表示，「你說，64（-）的孩子，他身體裡面的巴比妥到底是不是真的？」昨日（18日）和案件中孩子的家長聊過，看到也聽到身為一般家長無法想像的事情，這些臨床症狀很像他以前在課本上看到的「中巴比妥毒」以後會發生的戒斷症狀，而這些症狀都出現在一個3歲多的孩子身上。

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招名威認為，有些人可能會覺得小孩不聽話、鬼叫、哭鬧是正常的，一開始家長們也覺得正常，以為小孩只是單純在鬧脾氣，「但是，自從他進幼兒園的這1年半起，他不斷會自殘，撞牆、掐自己、拔頭髮、咬指甲，甚至咬到流血都還不停，如果父母親去阻止，就會動手打爸媽巴掌、摔東西，而且手會不自覺顫抖，幾乎每天半夜睡覺睡到一半就會驚醒大哭。」

招名威提到，這些症狀在放假期間更嚴重、發生次數更頻繁，「真的很像停止餵毒後毒品戒斷的症狀」，後來家長們互相聯繫，才知道有類似狀況的孩子不只一位，「如果你說上面這個是個案，那其他的孩子怎麼解釋？這就是事實！」聽到真的覺得很心疼、不捨，也很憤怒，不敢相信這種事情竟然會發生在台灣。

招名威認為，看事情不能本末倒置，家長是先發現孩子的異狀才去檢驗、看到數字，數字是真實狀況反映出來的事實，不是冷冰冰的陰性、陽性一分為二的東西，「這時候口水戰真的很沒有意義，被害人很清楚了，不要再去當加害人了，也不要再去為了解釋數字而忽略孩子本身的臨床症狀，這不對，也不專業。」

招名威談新北私幼餵藥案。（圖／翻攝自Facebook／招名威教授毒理威廉）

▲招名威臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／招名威教授毒理威廉）

而針對幼兒院餵藥案，新北市政府表示將提供全國6歲幼童免費檢驗巴比妥。對此，衛福部次長王必勝回應，現在還沒有達到要全面普篩的階段，因為檢方還在調查事件真相。

王必勝隨後也在臉書PO文表示，這個案子到底是少數個案還是系統性問題，案情尚未明朗，從未預設立場，「目前完全沒有推動普篩的基礎，因此也不會鼓勵所有的幼兒來檢驗。」另外，他也直言，「事發至今已過了1、2個月，此時縱使有不當藥物使用，推斷驗血驗尿也早已檢驗不出。」

至於家長陳述孩子出現戒斷症狀，民進黨總統參選人賴清德呼籲新北市府應該出面說明，關於戒斷症狀到底如何、是否有餵食「彩虹藥水」等等，公布真實情況後，社會對新北市政府處理的方式也會比較放心。

不過，兒童權益促進會創會理事長王薇君認為，各界對於檢驗結果眾說紛紜，家長們也感到不知所措，應該由衛福部出面統整說明「幼童到底是否受到藥物傷害」較為妥當。

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