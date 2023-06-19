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社會 社會焦點 保障人權

色男到府按摩變性侵喊：我就願意這樣嗎？　內褲驗出DNA打臉

記者黃翊婷／綜合報導

陳姓按摩師去年3月間前往女熟客A的住處進行「到府按摩服務」，卻在按摩過程中，強行脫下女方下半身衣物性侵，結果被一狀告上法院。一審時他承認親吻過A女下體，二審時又改口否認；由於A女的內褲護墊驗出的DNA與他相符，台南高分院法官認定他確實涉及性侵，因此依強制性交罪判處3年8個月有期徒刑，全案仍可上訴。

▲▼性侵,教師,女學生,未成年（示意圖／CFP）

▲A女請陳男到府按摩，卻遭對方性侵。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中提到，陳男在事發之前已經為A女提供長達2、3年的到府按摩服務，2022年3月7日凌晨3時許他再次依約前往A女住處，卻趁對方仰躺在按摩床上進行身體去角質的時候，突然伸手強行脫下短褲及內褲，以手指、嘴、舌頭性侵得逞。

A女嚇了一跳並奮力掙扎，接著拿起電話向大樓值班的顏姓管理員求救，陳男才罷手。顏姓管理員趕到時，目睹A女下半身赤裸且情緒激動；陳男離去之後，A女也在同日上午前往醫院驗傷，經院方通報警員到場，最終決定報警並提告。

事後陳男還傳訊息要求A女接電話，表示自己不想回到以前渾渾噩噩的生活，希望能維持現在工作安穩、收入正常的狀態，「若覺得我不好妳告訴我該怎麼做」、「妳剛跟我說現在妳一個人，當時我心好酸」、「認識這麼久了，我就願意這樣嗎」；A女則憤怒回應，「你沒看出來我很不願意嗎」、「你的喜歡是硬來」、「我讓你來我家是幫我按摩喬骨，不是要你性侵我」、「你就等法院傳票」。

陳男一審時坦承有用嘴巴親吻A女的下體，被法官依強制性交罪判處3年6個月有期徒刑；二審時卻改口否認，反控女方從事酒店工作，所以他只能在深夜或凌晨的時候前去，而且女方按摩時不會穿褲子和內衣，當時脫去內褲是為了方便去角質，種種行為都有經過同意。

不過，台南高分院法官認為，A女的內褲護墊驗出一名男性的Y染色體DNA型别，與陳男的型別相符，可見他確實曾對女方性侵，加上原審判決有漏究之處，他並非只以手指性侵，因此裁定撤銷原判決，同樣依強制性交罪改重判3年8個月有期徒刑，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

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