愛女遭迷姦拍片服藥亡！悲傷父私刑虐死惡狼自首　最新判決出爐

▲台中一名父親因愛女遭下藥性侵最終服藥自殺，押走犯嫌私刑狠虐，將人活活虐死，最新判決出爐。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者蔡怡萍／台中報導

台中一名林姓父親因愛女遭王男性侵、拍攝性愛影片，導致愛女不堪受辱服藥自殺身亡，夥同2名友人將王男拘禁，以熱熔膠條、棍棒、電擊棒等物毆打，王男遭活活虐死。一審時林被依傷害致死等罪，處12年4個月徒刑。台中高分院二審，認為林男等人主動自首，且已賠償被害家屬424萬元，改判林6年10月。而日前更一審結果出爐，因死者父母表示不再追究林之責任，撤銷改判5年10月，仍可上訴。

判決指出，林姓男子懷疑愛女遭王男與其他人下藥迷昏性侵，還拍攝不雅影片，導致愛女事後患上憂鬱症，最後服藥自殺。一心想為愛女復仇的林男，找來曾、蔡2名友人，把王男押到南投縣某間汽車旅館拘禁、盤問。王男害怕之餘，供出綽號「小天」的莊男才是主嫌，林將王囚禁數日，到了2019年8月6日，才將王男帶回他台中住處，脅迫寫道歉書、下跪認錯後，才將他釋放。

然而林男仍心有不甘，又夥同友人在同年月9日與10日，分別將王男與莊男押走盤問，最後將他們綁到彰化一間無人居住的三合院，要求2人互相對質，說出事件經過與不雅影片的去向，林等人不滿莊、王把迷姦女兒的責任全推給別人，於是以徒手、持熱熔膠條、棍棒、電擊棒等物毆打、電擊2人。隔日凌晨林等人發現王男已全身冰冷僵硬，且無呼吸心跳，緊急將他送醫，但仍然宣告不治。

法醫報告表示，王男全身上下至少有119處棍棒傷、7處電擊傷，以及包含胸腹、陰囊等多處瘀傷與擦挫傷，因此引發橫紋肌溶解症、大範圍皮下組織及肌肉出血、呼吸道嗆入胃內容物，導致身亡。

林男一審時依傷害致死、私行拘禁等罪，判處12年4月有期徒刑，曾男、蔡男分別被判刑10年8月、8年6月。全案上訴台中高分院後，認為3人有主動自首，且共同賠償死者父母424萬元，因此撤銷原判，將林男改判6月10個月有期徒刑，曾男、蔡男分別改判5年2月、4年2月。

其中林男上訴，台中高分院更一審近日宣判，由於林男審理前與死者父母和解，對方已表達不再追究的意思，動機出自於懷疑愛女遭死者性侵並拍片，也已盡力爭取死者父母諒解，撤銷改判共同犯傷害致人於死罪，處有期徒刑5年10月，全案仍可上訴。

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