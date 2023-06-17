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歡送3生！苗栗武榮國小「最後一場畢業典禮」　她許願：不要改變

▲▼苗栗縣武榮國小將走入歷史，碩果僅存的最後3名學生畢業了。（圖／翻攝武榮國小臉書）

▲苗栗縣武榮國小最後的3名學生畢業了。（圖／翻攝武榮國小臉書，下同）

文／中央社

苗栗縣大湖鄉武榮國小下學年將裁併，16日晚間為碩果僅存的3名畢業生舉辦末代畢業典禮，從傍晚餐敘到典禮後的營火晚會，師生、家長離情依依，部分校友也回母校團聚，溫馨又感傷。

創校64年的武榮國小屬於大湖鄉偏遠學校，受少子化、人口外移衝擊，已連續2年無新生報到，這學期學生人數原本還維持在10人，但部分家長擔心學生人數太少，缺乏同儕學習及互動，4月後陸續有7名學生轉往鄰近的南湖國小就讀，僅剩3名應屆畢業生；苗栗縣政府教育處也啟動武榮國小裁併作業，這學期結束後，武榮國小將走入歷史。

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儘管全校只剩3名學生，學校仍用心籌備16日晚間的畢業典禮。除安排正式儀式外，特別在典禮前規劃社區「一家一菜」餐敘，讓學生、家長和老師們共聚一堂享用美食，典禮後安排營火晚會並施放高空煙火；最後還特別進行校園巡禮，活動並邀請校友回母校團聚，師生們離情依依。

「希望大家不要忘了武榮國小」3名畢業生最後一次穿著學校對外表演及比賽的正式服裝上台發表感言，難掩感傷。

全校唯一的女學生謝佩珊說，校園裡充滿了6年成長回憶，希望未來學校風貌不要改變，可以變成有更多資源的學習空間。另外2名畢業生曾萬成、傅孝淵則希望學校可以成為老人文康中心或是社區活動中心，讓附近阿公阿婆有娛樂聊天、休閒的去處。

校長藍曉萍指出，她到任武榮國小不過半年，仍感到不捨，大家對於學校面臨裁併有感慨也有期待。藍曉萍說，今晚是武榮國小最後一場重要活動，全校教職員、學生通力合作，完成場地清潔、佈置、禮品包裝、器材設備等準備工作，這是孩子們學習旅程中的重要里程碑，希望讓他們感受6年來在學校的成長、努力，並帶著這些美好回憶不斷超越自我、追求卓越。

▲▼苗栗縣武榮國小將走入歷史，碩果僅存的最後3名學生畢業了。（圖／翻攝武榮國小臉書）

▲▼苗栗縣武榮國小將走入歷史，碩果僅存的最後3名學生畢業了。（圖／翻攝武榮國小臉書）

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