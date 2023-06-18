宥勝3月時驚喜「送老婆出國12天」　還挑主夫擔！一翻車網傻了

▲宥勝3月時幫老婆安排12天驚喜維也納之旅。（圖／翻攝自IG／youshengwang）

網搜小組／鄺郁庭報導

男星宥勝遭爆性騷女員工，做出舔耳、解內衣、從背後環抱等舉動，好丈夫形象一夕翻車，震驚演藝圈。就有網友發現，宥勝今年3月才喊話老婆，「要求妳離開一陣子，其實我感覺很抱歉，但有多久，妳已經不是為自己而活了？」浪漫地幫老婆安排12天出國旅行，並自願接下家庭主夫的任務。如今爆出對女員工上下其手，讓網友不勝唏噓。

宥勝今年3月為老婆安排了一趟驚喜旅程，「全家預備好久的日子終於來了，媽媽出門，爸爸正式交接。」說老婆到了機場才確定要飛到維也納，看到對方頓時滿是問號、擔心是否要趕快查資料時，他連忙安撫，「別擔心，我都已經安排好了」，並告知幾小時後一下飛機就會熟識的朋友接機，「她會安排所有妳想去做的事。」

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之所以送老婆這項驚喜，宥勝稱是想謝謝對方長年來的包容，「這幾年真的辛苦妳了，但從此刻開始……請為我們，也為妳自己，享受一次身為女人的美好吧！」宥勝還手寫卡片，謝謝老婆一直撐住這個家，「但這次，妳該任性了。」

如今人設翻車，就有網友認為這愛妻暖舉太諷刺，PTT的Gossiping板上瞬間爆出議論，「老婆不在，是不是所有已婚男士最快樂的時光」、「放假也該讓當事人自己選去哪吧？這根本……」、「把老婆送出國是什麼操作？」