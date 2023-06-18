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大陸 大陸焦點 特派現場

布林肯與秦剛會談　「雙方各8人」邊聊邊走入會議室

記者蔡紹堅／綜合報導

根據《央視新聞》報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）18日下午在北京與中國大陸外交部長秦剛進行會談。

從《央視新聞》登出的照片可以發現，中美雙方官員已在會議室內坐定，雙方包含翻譯在內各有8人，規模不算太大，秦剛與布林肯都坐在中間的位置，旁邊的其他官員都戴著口罩。

▼布林肯與秦剛會談。（圖／翻攝CCTV）

▲▼布林肯與秦剛會談。（圖／翻攝CCTV）

布林肯18日上午搭機抵達北京，開啟兩天的訪陸行，這是他第一次以國務卿的身分造訪。同時，布林肯也是自2018年10月之後，訪問大陸的美國最高級別官員。

根據外媒報導，布林肯18日會與多名陸方高級官員會面，並與秦剛進行小型的會談，兩人還會共進晚餐。

報導提到，除了秦剛外，布林肯預計也將與中共中央外事辦主任王毅會面，甚至可能見到大陸國家主席習近平。

▼布林肯與秦剛握手合影。（圖／翻攝CCTV）

▲▼布林肯與秦剛會談。（圖／翻攝CCTV）

對於布林肯此次出訪，美國國務院並不預計會有太大的成果，主要的目標放在建立溝通管道防止誤解誤判、捍衛美國價值觀和利益，以及合作應對全球挑戰。

同時，此次訪問也期望能為雙方高層未來更多的互動鋪路，包含美國財政部長葉倫（Janet Yellen）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）的出訪。

根據《澎湃新聞》報導，復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯分析，布林肯此行談不上是「破冰」，只能說是中美願意結束前段時間的「僵冷狀態」，繼續推進高層的互動，看看能否處理兩國關係中的一些突出問題，以及推動在部分問題上的協調與合作。

吳心伯也強調，美方現在著眼的還是11月在舊金山舉行的APEC峰會。

▼布林肯抵達北京。（圖／路透）

▲▼ 美國國務卿布林肯出訪中國。（圖／路透）

▲▼美國國務卿布林肯抵達中國北京。（圖／路透）

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