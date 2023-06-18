汐止童尿檢複驗「陰性」？北榮昨晚已給報告　王必勝曝不公布原因

▲衛福部次長王必勝。（圖／資料照／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

新北幼兒園餵藥案延燒，同一集團汐止私立幼兒園一幼童尿液檢出微量苯二氮平類（BZD）藥物反應，部立台北醫院委託台北榮總複驗，今傳出檢驗結果為「陰性」。對此，衛福部次長王必勝證實，昨晚有收到口頭結果通知，對於媒體寫質譜儀檢驗陰性「我沒有意見」。現在卡在家屬不願意公開報告，衛福部已三度溝通，會持續努力。

苯二氮平（BZD）檢驗數值在200 ng/ml以下均為陰性，汐止幼童首次驗出20 ng/ml，送其他實驗室複驗後又驗出29 ng/ml，遠高於其他11人的1 ng/ml以下，雖依然為陰性解讀，但因數值較高，家長已同意複驗，由部立台北醫院委託具食藥署認證的台北榮總藥物濫用實驗室檢驗，並於昨晚得出檢驗結果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然今日出刊的《中國時報》提到新北幼童複驗結果為「陰性」。部立台北醫院副院長郭憲華上午受訪卻表示，尚未收到正式報告，致電委託檢驗的台北榮總單位，可能也因休假日無人接聽，但照理來說醫院送驗資料應該會由檢驗單位先將結果送給醫院，再由醫院將報告提供給家屬，「有收到一定會對外公布」。

不過，台北榮總內科部臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌中午受訪時卻指出，昨晚已經將報告寄給部立醫院，「可能要請院方再次確認是否收到」。台北榮總周五上午收到檢體後，是以「特急件」處理，使用液相層析串聯質譜儀檢測，花了1天多完成檢驗，並於昨日傍晚將結果交給部立台北醫院，相關結果將於由院方對外說明。

衛福次長王必勝接受媒體聯訪時坦言，昨晚收到口頭報告後有先通知家長，但家長以牽涉個資且未來要走法律程序為由，「強烈不准我們把檢驗公開」，衛福部至今已經了3通電話溝通，也提出去辨識化等處理方式，但家長依然不同意，衛福部只能持續努力，也會諮詢法律專家，釐清當事人若不願公開報告，衛福部是否能代為公開。

至於媒體追問是否能以報載陰性陳述？王必勝表示，「我沒有跟你說就是了，你要怎麼寫我沒有意見，送驗單位是台北醫院，一切資訊以台北醫院公布為準。」