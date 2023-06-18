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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴香伶談辦公室性騷喊政治鬥爭　周玉蔻：讓人唾棄、不恥

▲▼立委賴香伶出席台灣公民人權聯盟成立大會。（圖／記者李毓康攝）

▲賴香伶。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

一名曾在民眾黨立委賴香伶辦公室任職的女子指控當時同事A經常言語性騷擾女同事，而身為雇主的賴香伶，卻從未出面制止或處理。對此，賴香伶發聲明表示該女現為社民黨全國委員，利用#MeToo對民眾黨做政治鬥爭，引來資深媒體人周玉蔻批評，面對性騷擾風暴，保護當事受害人，是良心、良知與法律。現在這種態度，只有四個字評價「唾棄、不恥」。

周玉蔻說，賴香伶把受害者身分這樣肉搜式公布，不僅不道德，而且恐怕觸法，另外，賴香伶質疑受害人離職後才爆料，並以其黨籍認定是政治鬥爭的推理，完全忽略這一波運動的風潮鼓舞也就罷了，連眼前所有控訴案例，從民進黨前黨工指控輝哥開始，幾乎全部都是前麈難以忘卻的不堪往事都沒看清楚嗎？

周玉蔻批評，民眾黨前員工的此一性騷指控案，隱忍到當前時機才敢公開，合情合理。轉移焦點扯什麼當時、事後，突顯民眾黨及賴香伶判斷問題的主觀、仇恨成見，及不肯面對現實的懦弱，自我防護心態。周玉蔻也不滿，受害人為什麼在事發當時不申訴？害怕被吃案、恐懼遭報復，這麼簡單的道理，號稱勞權提倡者的賴香伶會無法理解嗎？

根據受害女子所述，賴香伶辦公室一名同事A經常對女同事言語性騷擾，包括先上下打量後，再用三圍數字呼叫女同事，如「欸34、25、36」或「32、28、34」。同事A還稱「辦公室是他的後宮，女同事們是他的小老婆。」賴香伶都在現場親眼看到、聽到，但身為雇主的她卻從未處理，甚至連制止都沒有，「老實說，作為一位勞工、作為她的受僱者，我是感到失望的。」

賴香伶則發出3點回應，稱經查司法院網頁後，辨認該女子可能為社會民主黨全國委員，但如今卻對民眾黨進行政治鬥爭，「對此我深感遺憾。」

賴香伶表示，「本辦公室有完整性騷擾申訴機制」，該女子在任職期間均無提出申訴，卻是選擇離開辦公室轉往社民黨，還選擇在選舉期間提出。最後她表示，希望讓民眾黨工作的夥伴感到心安，若發生遭性騷情況，「請勇敢提出申訴」。

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