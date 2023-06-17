陸新能源車企拜騰汽車申請破產　曾被央視點名3年燒光359億　

▲拜騰汽車申請破產。（圖／翻攝自中國基金報）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸又一間新能源車企破產！6月14日，拜騰汽車背後的南京知行新能源汽車技術開發有限公司（知行新能源）被申請破產。同日，拜騰的另一家關聯公司南京知行電動汽車有限公司（知行電動車）也新增一則破產案件，該公司由上述知行新能源、南京興智科技產業發展有限公司等共同持股。法院裁定書顯示，知行新能源持有知行電動車51%股權。

據《集微網》報導，天眼查顯示，拜騰汽車關聯公司南京知行新能源汽車技術開發有限公司近日再新增一則破產重組信息，案號為：（2023）蘇0113破48號，經辦法院為南京市棲霞區人民法院，申請人為南京坤歐汽車服務有限公司、上海華訊網絡系統有限公司，被申請人為南京知行新能源汽車技術開發有限公司。

天眼查顯示，南京知行新能源汽車技術開發有限公司目前已進入失信名單，存在買賣合約、承攬合約等大量被起訴信息，起訴人包括蘇州蘇試試驗集團股份有限公司、上海增達科技股份有限公司、天津福臻工業裝備有限公司等公司。

股東信息顯示，該公司大股東為知行新能源汽車投資管理（南京）有限公司，持股比例為73.33%。此外，南京知行新能源汽車技術開發有限公司還100%控股南京拜騰汽車科技有限公司。

公開資料顯示，拜騰汽車成立於2017年6月13日，是一家智慧電動車以及智慧汽車研發商。早在2015年，拜騰汽車就獲得了來自騰訊投資、和諧汽車的Pre-A輪融資，原東風英菲尼迪汽車有限公司總經理戴雷是主要創立發起人之一。2017年到2021年間，拜騰汽車還獲得過寧德時代、中國一汽、富士康等金主注資；只是拜騰汽車造車成謎，曾被央視點名「燒光84億元人民幣（約新台幣359億元），造不出一輛車」。

2021年7月12日，拜騰汽車關聯公司知行新能源，被供應商華訊網絡系統有限公司向南京市棲霞區人民法院申請破產重組，受到行業的廣泛關注。