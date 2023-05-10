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大陸 大陸焦點 特派現場

昔日銷量冠軍！又一家大陸車企爆雷破產　曾被舉報是「詐騙公司」

▲▼雷丁汽車老闆拍片舉報縣書記！逼「業績灌水210億」美化政績。（圖／翻攝微博）

▲雷丁汽車破產。（圖／翻攝微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸又一家新能源車企爆雷破產！日前，雷丁汽車集團有限公司新增一則破產審查案件。破產申請和被申請人均為雷丁汽車，經辦法院為山東省濰坊市昌樂縣人民法院。據悉，該公司的電動車銷量，在2016年至2018年連續3年蟬聯低速電動汽車銷量冠軍。

據《中國基金報》報導，據公開信息，今年以來雷丁汽車陷入約百起民事案件且多為被告方，涉及買賣借款等合同糾紛涉及被執行總金額4093.8397萬元（人民幣，下同）。

雷丁汽車成立於2008年，主營業務為電動汽車整車及關鍵零部件的研發與製造，旗下產品主要是低速三輪/四輪電動車。公開數據顯示，2016年至2018年間，雷丁電動車銷量分別為15萬、21萬和28.7萬輛，年銷售額突破120億元，連續3年蟬聯低速電動汽車銷量冠軍。

隨後，2018 年大陸國家六部委發布《關於加強低速電動車管理的通知》，要求各地開展低速電動車整改工作，禁止增加低速電動車產能。雷丁選擇升級轉型，2018年4月，雷丁汽車收購陝西秦星汽車，獲得了新能源商用車和特種車生產資質，並在咸陽建立了雷丁秦星新能源汽車生產基地。2019年1月，雷丁汽車又耗資14.5億元收購川汽野馬汽車，獲得新能源汽車、燃油乘用車和客車的生產資質。

目前雷丁旗下有雷丁芒果、雷丁芒果Pro、雷丁芒果Max三款產品，主攻A00級純電微型車市場，售價從3萬元到5萬元。

▲▼雷丁汽車老闆拍片舉報縣書記！逼「業績灌水210億」美化政績。（圖／翻攝微博）

▲雷丁汽車老闆曾拍片舉報縣書記。（圖／翻攝微博）

雷丁汽車更為人關注的，是2023 年1月14 日創始人李國欣的一封「實名舉報」信。信中，李國欣指出，雷丁汽車被逼虛報工業產值及銷售產值46.83 億元。

李國欣在舉報信中稱，昌樂縣現任縣委書記王驍為彰顯個人政績，讓經濟運行的成績單更好看，以求獲得提拔重用，自2022年3月起，逼迫雷丁等當地大企業虛報企業工業產值和銷售產值數百億。2022年雷丁汽車集團在當地共上報工業和銷售產值67.28億元，但財務數據顯示企業實際數據為20.45億元，企業按照王驍要求累計多虛報了46.83億元。

針對此事，當時山東省已成立省市有關部門組成的聯合調查組，進駐昌樂縣調查核實有關情況，依法依規處理。不過，至今沒有新的進展消息。

值得注意的是，2023 年2 月，雷丁汽車被經銷商聯名舉報。經銷商集體簽字蓋章的《江蘇經銷商給雷丁省市聯合調查組的公開信》中認為，雷丁汽車是一家詐騙公司。經銷商列舉了幾大理由，包括雷丁公司剛上市就欠產、停產；在產品供不應求的情況下，在湖南衛視投入高額費用搞宣傳；在生產不出車的情況下，繼續欺騙招商；創始人李國欣在海外註冊公司，有圈錢跑路的嫌疑。經銷商認為，這些都是造車騙局的跡象。

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