屏東美女議員許馨勻遭「下體緊貼」噁男身分曝　檢將傳訊到案

▲屏東警分局長蔡培元說明受理許韾勻案目前偵辦狀態 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

針對屏東縣議員許馨勻今(17)日在議會質詢時自爆，於屏東市5月9日舉行的一場大型造勢活動中，她在眾目睽睽下，被一名男子緊貼下半身遭到騷擾，並向警方報案，質疑警方辦案速度太慢情事，轄區的屏東警分局表示，受理後已派出大批員警，調閱相關畫面及8家電子媒體發布現場畫面展開偵辦。

▲屏東縣議員許馨勻。（民眾提供）

屏東警分局表示，該警分局獲報後立即調閱及保存現場畫面，由於事發當晚為萬人集會現場，警方共蒐集現場勤務同仁10人蒐證畫面、民間監視器26支畫面及8家電子媒體所發布之現場畫面，影片總時數達400小時，由3位偵辦員警每天看超過11小時畫面，逐一檢視過濾案發現場情形。

因事涉敏感，經向地檢署主任檢察官報告，主任檢察官指示該案將指派檢察官指揮偵辦，該警分局即於5月24日檢據卷證，報請檢察官指揮偵辦，同日由檢察官完成被害人訊問，於6月12日確認行為人身分，檢察官已指示儘速通知行為人到案說明。

屏東警分局強調，全案因屬婦幼案件，基於保護當事人，偵辦過程均由專責警力執行，完成初步蒐證後，迅速報請檢察官指揮偵辦，屏警分局爾後將持續精進偵辦是類案件之品質與速度。