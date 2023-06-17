疑妻外遇2男「懸賞1.5萬換地址」　醋夫下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

41歲李姓工人懷疑妻子外遇，竟將兩名男子的照片製成「懸賞單」，表明「尋找左圖的男生，如給我他地址1萬，中圖X先生的地址5000，這兩個男生拐人家的老婆跑，請各位鄉民拜託幫忙我」，結果害自己吃上官司，日前被台中地院法官依加重誹謗罪判處拘役35日，得易科罰金3.5萬元。

▲李男懷疑妻子外遇，就把當事人的照片上傳至臉書社團，還列出懸賞金試圖換取地址資訊。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中提到，李男曾因毒品、槍砲等案件被法院判處1年2個月、4年有期徒刑確定，2018年3月16日縮短刑期假釋出監，但他因為懷疑妻子外遇，竟在2022年5月20日透過臉書存取照片，經過後製再張貼至臉書爆料公社，「尋找左圖的男生，如給我他地址1萬，中圖X先生的地址5000，這兩個男生拐人家的老婆跑，請各位鄉民拜託幫忙我」。

其中一名當事人發現照片在網路上瘋傳，立刻告知另一人，最後決定報警並提告。

台中地院法官認為，李男在臉書張貼照片、留言供不特定人士瀏覽，雖然他有將當事人的名字以修圖軟體加以塗抹，但並未完全遮住，對方的長相、曾就讀學校或曾工作地點、現居城市都被揭露，文章內容則是在指謫妻子外遇一事，存屬私德，就算他在主觀上確信屬實，也難認此事與公共利益有關。

法官表示，李男未能理性尊重他人之名譽及社會評價，行為確實不該，但考量到他已經坦承犯行，雖然有意願調解，卻未能順利達成，最終依加重誹謗罪判處拘役35日，得易科罰金3.5萬元，全案仍可上訴。