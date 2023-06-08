不爽保時捷行車糾紛　他揪人怒丟「千隻活體蟑螂」

記者黃翊婷／綜合報導

有毒品前科的王姓男子2021年8月初搭乘歐姓友人的車在台中市遊玩，途中與一名保時捷駕駛發生行車糾紛，後來發現對方在健身房上班，竟揪人購買1000多隻活體櫻桃蟑螂，再裝進水桶裡朝健身房櫃檯拋甩，結果參與「復仇計畫」的一夥人全都挨告，日前被台中地院法官依恐嚇危害安全罪各判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

▲王男等人與其他駕駛發生行車糾紛，事後竟丟蟑螂報復。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

判決書中指出，王男因毒品案件被判刑4年10個月確定，2019年3月間縮刑假釋出監，2021年8月初搭乘歐男的車前往台中市遊玩，途中與一名保時捷凱燕的駕駛發生行車糾紛，後來無意間發現對方在台中某健身房工作，竟找來陳姓女子、張姓少年、饒姓少年等人執行「復仇計畫」。

經過商議，他們決定丟蟑螂報復，於是各自分工前往寵物用品店買了15盒、大約1000多隻的活體櫻桃蟑螂，再將蟑螂交給兩名少年，由他們在2021年8月17日搭乘客運從高雄北上台中，接著搭上事先預約的計程車前往健身房，一下車就把裝滿蟑螂的水桶往健身房櫃檯甩過去。

健身房人員看到大量蟑螂在地板上亂竄，嚇得趕緊報警；警方獲報之後，很快便循線逮捕犯案眾人。張姓、饒姓少年被移送至少年法庭審理，其餘人等則被台中地檢署檢察官依法起訴。

台中地院法官認為，王男等人只是因為行車糾紛與保時捷駕駛起爭執，竟不思以理性方式解決，反而共謀丟蟑螂，導致受害者心生畏懼，行為確實不當，考量到他們皆已坦承犯行，也與受害者成立調解並給付賠償金，尚有悔意，最終依恐嚇危害安全罪各判處拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。