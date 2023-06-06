到同事家看球賽「伸手抓2下」　他賠25萬換免關

記者黃翊婷／綜合報導

30歲賴姓男子2022年11月間前往同事家一起觀看球賽，結束聚會之後，他竟趁著聊天的空檔，在騎樓強吻並徒手抓女同事A的胸部、臀部各1下，結果害自己吃上官司，經調解賠償25萬元，日前則被台中地院法官依強制猥褻罪判處6個月有期徒刑，得易科罰金18萬元，緩刑2年。

▲賴男對女同事伸出鹹豬手。（示意圖／記者鄺郁庭攝，與本文當事人無關。）

判決書中提到，賴男與A女是同事關係，2022年11月23日下午兩人分別前往某同事家一起觀看球賽，聚會直到隔日凌晨2時許，兩人準備返家時在騎樓聊了一下天，他竟趁A女不注意，強行親吻，接著又不顧A女反抗，將人拉住再徒手襲胸、襲臀各1下。

A女突然遭到賴男猥褻，嚇得趕緊用力將人推開，並立即離開現場，冷靜下來之後才前往警局報案。面對上述指控，賴男到案之後均坦承不諱。

台中地院法官認為，賴男為了滿足一己私慾，漠視他人的身體及性自主權，違反A女意願並做出強吻、徒手抓胸部、臀部等猥褻行為，考量到他犯後已坦承犯行，事後也與A女達成調解並賠償25萬元，對方同意不追究刑事責任，最終依強制猥褻罪判處6個月有期徒刑，得易科罰金18萬元，緩刑2年，緩刑期間應付保護管束，全案仍可上訴。

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