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醉男捷運站緊貼正妹！下秒伸手摸臀撫背　她嚇壞急報警

▲▼ 蘆洲捷運站女子遭醉男性騷 。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲蘆洲捷運站女子遭醉男性騷。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

記者邱中岳、陳韻如／台北報導

一名女子4月初在蘆洲捷運站出口附近遭一名醉男伸手觸碰臀部、背部等處，女子當下不斷閃避並立即前往詢問處請求站務人員協助，警方獲報後立即調閱監視器，依據男子特徵過濾站內、站外數十支監視器鏡頭，並在其常出沒地點埋伏守候，最終於6月3日將男子查獲到案，全案詢問後依性騷擾防治法函請蘆洲分局續辦。

根據台北市政府警察局捷運警察隊統計，112年度至5月止發生的性騷擾案件共計22件，約占捷運系統內刑案發生數的17％，進一步分析犯案手法，多半利用上下班車廂人潮眾多且擁擠的時段，趁被害人不備觸碰其身體隱私部位。

捷運警察隊呼籲，依據性騷擾防治法第25條第1項規定，意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，依法可判處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科十萬元以下罰金，民眾勿因逞一時私慾而輕蹈法網、終生追悔莫及。

▲▼ 蘆洲捷運站女子遭醉男性騷 。（圖／記者邱中岳翻攝）

另提醒民眾若遭到性騷擾，應當立即遠離危害並記下嫌疑人的特徵，如在捷運站體內遇到性騷擾，可以請求保全或站務人員協助，若是在列車上，則可按下捷運車廂內之紅色緊急通話鈕請求司機員協助，警方獲報後將立即趕往現場處理，盡量避免與嫌疑人產生衝突，以免危及自身安全。

前捷警隊已針對性騷擾案件易發生之場站及時段定期分析檢討，機動調配警力，強化犯罪熱點巡守勤務，同時要求線上同仁對於站體陰暗或僻靜角落加強巡視，以維護捷運治安穩定。

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