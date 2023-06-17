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公公指甲留超長！人妻看傻「留著要幹嘛？」　內行曝2功用

指甲,月牙,手指。（圖／記者趙于婷攝）

▲有些人會留指甲。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者朱祖儀／綜合報導

多數人為了整潔及美觀，會定期修剪指甲。但一名人妻不解問，「長輩為什麼總是要留大拇指跟小拇指的指甲？」因為公公都會留這2隻手指的指甲不剪，如果對方沒有把手洗乾淨就餵小孩吃東西，細菌恐怕會吃下肚，但她不知道該如何勸對方把指甲剪掉，只好PO文求助。不少人看到文章後，紛紛分享留指甲的用途。

原PO在Dcard發文透露，公公右手大拇指和小拇指的指甲已經留很長了，但每次都不修剪，讓她很擔心，如果對方的手沒有洗乾淨，還有細菌殘留在指甲裡面，就直接拿東西給小孩吃，恐怕會有不好的影響，不知道該如何勸公公把指甲剪掉，同時也好奇「留著（指甲）要幹嘛？」

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▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO抱怨公公愛留指甲。圖為示意圖。（圖／翻攝自Dcard）

文章曝光後，網友紛紛指出，留指甲是為了方便抓癢和清理鼻孔，「我阿公也是這樣，都用來抓頭皮、摳耳朵，重點他兩三天洗一次澡」、「我爸就是留小指專門挖鼻孔的」、「挖耳屎跟鼻屎比較方便」、「我會留小拇指的來挖鼻屎，大概0.5公分吧」、「我爸小拇指都留一公分左右，他說挖鼻屎方便」、「我們家長輩說挖鼻屎很好用」。

也有人透露是為了防小人，「有聽說過，小姆指留長是為了防小人，不知道是不是真的」、「之前幫客人做指甲，她是說小拇指留超過無名指第一指節可以防小人」、「我媽也這樣留，聽說是防小人之類的」、「小拇指是為了防小人，要超過無名指的第一指節」。

但多數人還是不能接受，「好像不只長輩耶，我好幾年前遇過平輩的男生也有留小拇指，看了覺得很問號」、「沒辦法接受這麼長的，我自己做指甲也不會做這麼長，覺得不太好看」、「我看過二十幾歲的男生也會留小拇指指甲，看到指甲過長的 瞬間反感」、「我爸也留一隻長指甲，看了就噁心」、「每次看到有人單指指甲過長，都覺得好可怕」。

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