衛福部幼兒檢驗急轉彎「限新北」挨批政治操作　王必勝還原誤植始末

▲衛福部次長王必勝，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

幼兒園餵藥案延燒，引起許多家長恐慌，衛福部責成部立台北醫院專案處理相關幼兒篩檢與醫療協助，院方今日一度宣布擴大提供全台幼兒免費檢驗巴比妥Barbiturate、苯二氮平Benzodiazepine，3小時後緊急改口只限新北市，遭批政治操作。衛福部次長王必勝今（16）日晚間還原整個過程，坦言醫院發布訊息作業失誤，無奈說「如果要操作不會只叫台北醫院做」。

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▲衛生福利部台北醫院。（圖／翻攝Google地圖）

部立台北醫院今（16）日下午1時半宣布即起擴大提供全台幼兒園幼童免費檢驗巴比妥Barbiturate、苯二氮平Benzodiazepine的定性檢驗，不過，經過3小時之後，院方突然更正該項免費檢驗僅擴大為「新北市所有幼兒園幼兒」並非全台，先前發布內容為誤植。

侯友宜競選工作室發言人吳亮賢指出，如此重大的政策衛福部竟然「急轉彎」，坐實民進黨政府以此事進行政治操作，瞄準新北市而來，絲毫不關心全台兒童健康，令人懷疑究竟衛福部受到民進黨多大壓力，才必須緊急轉彎？

王必勝今（16）日晚間受訪表示，部立台北醫院院長鄭舜平今早致電給他，說明部北檢驗免費原本僅限板橋涉案幼兒園，但新北市另幾家特約醫院以綠色通道處理未收費，希望比照讓新北市民都不收費，結果他們自己醫院誤植，發布時變成「全台」。

王必勝說，這訊息出去，就有人從台南傳訊息問是否可以到台北做，他也被人詢問，但事實上部立台北醫院是新北市的在地醫院，僅服務新北市民是合理的，請院方趕緊修正。

王必勝無奈表示，「如果我們全部要操作，就會請所有部立醫院，也不會由台北醫院發布聲明，會由衛福部或醫福會處理」，王必勝強調，這確實是醫院作業失誤，醫福會執行長也道歉，事情純粹是這樣。

▲新北餵藥幼兒園尿液檢驗，醫福會執行長林慶豐說明。（圖／記者洪巧藍攝）

新北幼兒園餵藥案件，行政院今日已組成跨部會小組協調處理，並由王必勝作為窗口。外界解讀中央介入餵藥案代表對於侯市府的不信任，侯友宜競選工作室表示，「遲到總比不到好」衛福部身為藥品的主管機關，有義務向國人說清楚檢驗數字的代表意義。

而王必勝今日晚間於臉書發文指「唉...瞬間明白了家長的焦慮和不信任從何而來」，被問及發文所指，王必勝僅說，大家自己心理有一把尺，他覺得「做事情態度最重要，讓民眾的感受會很直接」，他只有這句話。