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陸研究：快遞業碳排量「5年增200%」　運輸環節排放量最大

▲▼大陸快遞,618,網購,電商。（圖／視覺中國）

▲大陸快遞業發展快速，但也衍生出許多問題。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸華中科技大學一項研究指出，大陸快遞業的碳排放量在五年內增長超200%，運輸環節是產業最大的碳排放源，也是最亟需減排的環節，而公路和航空運輸是運輸環節減排的重中之重。

根據《澎湃新聞》報導，該份研究報告名稱為《中國快遞業的碳排放》，研究初步核算結果顯示，從2017年到2022年，大陸快遞業的碳排放量從1837萬噸激增至5565萬噸，五年間增長超過200%，複合年均增長率近25%。

相比於其所在的交通運輸業整體水平，快遞業的碳排放量增速尤為突出，快遞業2018年至2020年的碳排放年增長率遠超同期交運業。且最新數據顯示，2022年中國交運業整體碳排放量降低了3.1% ，但快遞業的碳排放量仍增長了3.4%。

▲▼大陸快遞貨運公司。（圖／CFP）

研究指出，快遞業的碳排放來自其全運營環節，主要包括倉儲、包裝材料以及運輸環節等。目前，快遞業的綠色化發展主要著力在包裝材料循環或減量以及運輸環節末端配送的電動化。

研究顯示，相比包裝和倉儲環節，快遞業運輸環節的碳排放在絕對體量和增速上都更為突出。一方面，從2017年到2022年，運輸環節每年在快遞業碳排放總量中的佔比均超過50%，其在2022年的佔比高達62.7%；另一方面，在這五年間，運輸環節的碳排放量增長約221%，遠高於包裝和倉儲環節。

綠色和平零碳物流項目主任夏怡雯表示，目前快遞已經成為一項民生基礎設施，這一產業的低碳轉型既對實現綠色消費至關重要，又關係到整個交通運輸業雙碳目標的實現，「我們希望針對快遞業碳排放的深入研究，可以幫助相關從業者準確抓住碳減排行動的重點，從產業中排放最大的運輸環節入手，並加緊推動公路運輸和航空運輸這兩個大排放源的減排進程。」

▲▼大陸快遞,618,網購,電商。（圖／視覺中國）

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