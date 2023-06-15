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「吳寶春條款」入學生卻多以學術論文畢業　監察院今糾正教育部

▲監察院15日糾正教育部。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院15日糾正教育部。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

監察院今（15日）表示，經監委調查發現，「吳寶春條款」招生對象乃實務專業取向者，但107至111學年度有262名以該條款入學的公立技專校院的學生，卻沒有任何人以替代性論文畢業，而是多以學術論文畢業，有違碩士學位特殊屬性的立法宗旨，而教育部竟於監察院立案調查後始予注意並開始研處，有負其高等教育主管機關的職責；該份調查報告今經監察院教育及文化委員會審查通過，並糾正教育部。

102年間我國知名麵包師傅吳寶春無法報考國內大學EMBA，遠赴新加坡就學一事，促成「入學大學同等學力認定標準」修正，而放寬大學得招收「專業領域具卓越成就表現者」入學，因此便被稱為「吳寶春條款」。

據教育部統計，目前核可適用吳寶春條款招生的一般大學計43校、技專校院計37校，並以招收碩士班學生為大宗。107至111學年度計有4301名碩士階段的吳寶春條款學生，其中3395人之入學前最高學歷為「高中職」，占78.9%、另有50人之入學前最高學歷為「國小」，占1.16%。

而111年8月爆發南投縣議會議長何勝豐的論文爭議，外界質疑其僅國小學歷卻能在4年內拿到亞洲大學碩士學位，恐有「吳寶春條款」遭到濫用情形，因此監委賴鼎銘、范巽綠、浦忠成立案調查。

經監委調查發現，教育部曾經廢止過兩所大學的「吳寶春條款招生資格」，皆與學校對於「專業領域具卓越成就」的認定過於寬鬆有關。

監委表示，凡大學爆發相關爭議事件，都會對於高等教育之品質與形象產生嚴重傷害，不可不慎，但教育部對於大學有無不當利用該條款招生的情形，竟採取被動等待檢舉、事後查處，以及在辦理「教學品質查核作業」時「順便抽查」學校資料一併注意等方式予以掌握，因此認為教育部作法過於消極，應予糾正。

此外，監察委員也說，「吳寶春條款賦予大學招生彈性，但入學後，學生如何修業、畢業，是另一個問題。」有鑑於碩士學位分別有其特殊屬性，故目前法制已授予「專業實務碩士學生得提出替代性論文取代學術論文」的空間。但實際上，以吳寶春條款入學的碩士學生，就讀技專校院畢業者，替代性論文占比僅1.96%，比就讀一般大學者的16.76%還低；且107至111學年度有262名以吳寶春條款入學公立技專校院的學生，竟然沒有任何人以替代性論文畢業。

監委說，上述吳寶春條款技專校院碩士學生提出替代性論文占比極低的現象，顯然有違碩士學位特殊屬性的立法宗旨，而教育部竟於監察院立案調查後始予注意並開始研處，實在有負其高等教育主管機關的職責，亦應糾正。

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