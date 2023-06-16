不限新北！衛福部擴大全台幼兒園幼童「免費驗巴比妥、BZD」

▲衛生福利部台北醫院。（圖／翻攝Google地圖）

記者洪巧藍／台北報導

幼兒園餵藥案延燒，引起許多家長恐慌，擔心孩子可能受害。衛生福利部責成部立台北醫院專案協助相關檢驗與衍生醫療。院方今日宣布，即日擴大提供全台幼兒園幼童免費檢驗巴比妥Barbiturate、苯二氮平Benzodiazepine之定性檢驗。若出現陽性結果，將委外做定量檢驗，費用衛福部專款支付。

部立台北醫院下午說明，不限新北市，全台幼兒園之幼童皆適用：掛號時請選擇「小兒科門診」，就醫攜帶健保卡(若為初診需加帶戶口名簿)，及幼兒園的就讀證明。

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1.免費尿液檢查：巴比妥Barbiturate、Benzodiazepine兩項定性檢驗。若檢驗結果為陽性，由本院代送至委外機構進行定量檢驗，定量檢驗費用由衛福部專款支付。

2.自費檢查：除上列以外之檢驗項目，若有需求，可自費加驗，可於就診時向兒科醫師表明需求。

板橋某私立幼兒園幼童：免費醫療諮詢、抽血、驗尿、心理諮詢等醫療服務，如兒童有情緒、睡眠等不適，或家長擔憂兒童健康有隱患，可致電諮詢專線，將由專人與家長確認兒童狀態、提供快速就醫綠色通道，並為兒童申辦免掛號費與診察費相關流程。就醫時，請家長提供該幼兒園就讀證明即可。

諮詢專線：(02)22765566轉2536，每天8點至17點