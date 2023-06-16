急轉彎！幼童免費驗巴比妥、BZD「僅限新北」　衛福部改口：非全台

▲新北餵藥幼兒園尿液檢驗，醫福會執行長林慶豐說明。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

幼兒園餵藥案延燒，引起許多家長恐慌，衛生福利部責成部立台北醫院專案協助相關檢驗與衍生醫療，院方今（16）日下午1時半宣布即起擴大提供全台幼兒原幼童免費檢驗巴比妥Barbiturate、苯二氮平Benzodiazepine的定性檢驗，不過，經過3小時之後，院方突然更正該項免費檢驗僅擴大為「新北市所有幼兒園幼兒」並非全台，先前發布內容為誤植。

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▲衛生福利部台北醫院。（圖／翻攝Google地圖）

台北醫院今日發布新聞內容將「提供全新北市幼童」誤植為「全台幼童」發出更正訊息。台北醫院表示即日起為提供新北市幼兒園之幼童，免費檢驗巴比妥Barbiturate、Benzodiazepine之定性檢驗，掛號時請選擇「小兒科門診」，就醫攜帶健保卡(若為初診需加帶戶口名簿)，及幼兒園的就讀證明。

台北醫院表示，專案提供涉案之新北板橋某私立幼兒園幼童免費醫療諮詢、抽血、驗尿、心理諮詢等醫療服務，及同集團幼兒園幼童免掛號費，因考量許多新北市幼兒園家長的需求，自即日起提供新北市幼兒園兒童經電話諮詢有需求者，安排免費檢查巴比妥Barbiturate、Benzodiazepine兩項定性檢驗。

板橋某幼兒園幼童依然維持免費醫療諮詢、抽血、驗尿、心理諮詢等醫療服務，如兒童有情緒、睡眠等不適，或家長擔憂兒童健康有隱患，可致電諮詢專線，將由專人與家長確認兒童狀態、提供快速就醫綠色通道，並為兒童申辦免掛號費與診察費相關流程。就醫時，請家長提供「幼兒園就讀證明」即可。

諮詢專線：(02)22765566轉2536，每天8點至17點。