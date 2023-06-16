舞蹈家新劇「演員一大片肉色」挨批不雅！　楊麗萍：我最喜歡那段

▲網友曬出的舞劇《孔雀劇照》。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸知名舞蹈家楊麗萍最新編排的舞劇《孔雀》，因男演員全身穿著一條肉色緊身打底褲，被網友轟「不雅，尺度大」，在網路上引發熱議。楊麗萍15日回應表示，男舞者的穿著符合劇情，這也是她最喜歡的段落，因為需要舞者用極致的肢體語言來表達。

綜合陸媒報導，近日，楊麗萍的孔雀舞表演惹來爭議，部分網友認為舞者的造型不夠雅觀，6月15日，相關話題登上微博熱搜第一，引發廣泛討論。

有網友曬出一組舞台照片，在她最新編排的舞劇《孔雀》中，有一段男舞者造型尺度很大，全身只穿著一條肉色緊身打底褲，側躺在女演員懷裡的時候，不仔細看會以為是全身赤裸。

還有兩張照片是男舞者單人照，他墊著雙腳蹲在地上，也是狀似赤裸的狀態，右手環抱著自己的雙腿，左手做孔雀造型，全身肌肉線條流暢明顯。站立的時候，身體線條更是被一覽無餘。

有網友指出，面向大眾的舞蹈有必要尺度這麼大嗎？觀眾看了會覺得很尷尬吧，台下如果有未成年觀眾，影響也不好吧。還有網友調侃稱，孔雀也有掉毛期的，楊麗萍的這個舞蹈表演的就是掉毛期的孔雀。也有網友提出疑問，要表達藝術性一定要這麼裸露嗎？不裸露就不能表達藝術美感了？

但也有網友替楊麗萍和男舞者抱不平，認為舞者這樣投入地、純粹地展現，是一種敬業專業的表現，舞蹈很單純，複雜的是人。還有人針對「裸露說」反駁道，西方的芭蕾舞，男舞者也是穿緊身褲，但是一直被視為高雅藝術，觀賞肢體藝術不要戴著有色眼鏡。

據《四川觀察》報導，楊麗萍15日在接受採訪時表示，孔雀舞在網上惹爭議是朋友告訴她的，「男孔雀躺在女孔雀的身上，網友在關鍵部位打了馬賽克，然後感覺男孔雀完全是裸的，其實不是的。」楊麗萍說，全劇分為春、夏、秋、冬四個篇章，演員那時的造型是符合劇情的。

「男孔雀在春天有著稚嫩的羽毛，在夏天的時候羽翼豐滿、長出了能開屏的尾巴，最終和女孔雀相愛」，楊麗萍說，「我們都是赤裸裸地來，也是赤裸裸地走，男孔雀在最後一刻把最美麗的羽毛奉獻出去，以此讓女孔雀獲得自由。這段舞蹈，羽毛在天上飛，一根根羽毛都脫落，男孔雀還原到了生命初始的樣子。」

楊麗萍表示，這段舞蹈也是自己最喜歡的，也是最難的，因為少了其他裝飾，需要演員用極致的身體、肢體語言來進行表演。