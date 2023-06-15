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專賣星爺「一日喪命散」毒包...包裝還印華夫人　大夜班加油工被逮

▲▼台中警方雲林逮捕藥頭，利用加油站加油工名義，販賣毒品咖啡包。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中警方雲林逮捕藥頭，利用加油站加油工名義，販賣毒品咖啡包。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

雲林縣西螺鎮34歲沈姓男子在加油站擔任大夜班，以加油為掩護做起毒品生意，藥腳買毒都跑來加油站，台中警方埋伏整夜，等到清晨7點沈下班，隨即上前逮人，在沈嫌車上和住處查獲大批毒品咖啡包和分裝工具。其中沈嫌為求新穎，還以影星周星馳喜劇電影內天下第一奇毒「一日喪命散」為包裝，透過精美、新潮的包裝吸引年輕藥腳，警方偵訊後依毒品罪嫌將沈移送，沈也遭收押。

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

台中市刑大偵五隊獲報，沈嫌長期販賣毒品咖啡包，還購買可用來製造、分裝毒品的器具，14日清晨7點，會同雲林縣西螺警方在沈嫌工作的加油站埋伏，等了一夜，雖然等不到藥腳來交易，仍在沈下班時將他逮捕。

▲▼台中警方雲林逮捕藥頭，利用加油站加油工名義，販賣毒品咖啡包。（圖／民眾提供，下同）

警方在沈嫌車內查獲毒品咖啡包48包（毛重208公克）、毒品分裝原料（毛重504公克）及分裝袋一批，接著又在住處搜出毒品咖啡包1包（毛重4.7公克）、愷他命1包（毛重0.4公克）、分裝用果汁粉6包、奶茶粉1包、封口機1台、電子磅秤2台等。

▲▼台中警方雲林逮捕藥頭，利用加油站加油工名義，販賣毒品咖啡包。（圖／民眾提供，下同）

沈嫌為吸引年輕買家，毒品咖啡包外包裝樣式引用影星周星馳喜劇電影內，江湖傳說天下第一奇毒「一日喪命散」，還冠上了影片女主角華夫人的素描及印有「問世間情為何物、直教人生死相許」等文字，也企圖讓警方混淆內容物並非毒品。

▲▼台中警方雲林逮捕藥頭，利用加油站加油工名義，販賣毒品咖啡包。（圖／民眾提供，下同）

警方所查扣的毒品咖啡包及原料，經檢驗含有第三級毒品4-甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵）成分，依違反毒品危害防制條例第4條製造、販賣等罪嫌，移送雲林地檢署，並經法院裁定羈押。

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