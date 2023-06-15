販毒男與女友嘿咻中！警攻堅破門闖入　2人床上相擁噴體液

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

彰化警方年初在網路巡邏時，發現有不法之徒從事毒品販賣，昨（14）日拘捕正在跟女友嘿咻中的洪嫌等3人到案外，並搜出海洛因、毒品安非他命、大麻等毒品共計近800公克、手槍1支、子彈3發，全案詢後依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例移送彰化地方檢察署偵辦。

▲洪姓犯嫌跟女友看到警方攻堅相擁而泣。（圖／記者唐詠絮翻攝）

員林分局表示，於2023年年初在網路巡邏時，發現有不法之徒從事毒品販賣，組成專案小組偵辦蒐集不法事證並溯源追查，並報請彰化地方檢察署檢察官指揮偵辦，於6月14日持搜索票、拘票分別至3處目標執行。而警方攻堅時，洪嫌正與女友嘿咻，看到警方闖入逮人，2人相擁而泣。

▲▼ 警搜出海洛因、毒品安非他命、大麻等毒品共計近800公克，手槍1支、子彈3顆。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方指出，除拘捕徐、洪姓等3嫌等到案外，並搜出海洛因、毒品安非他命、大麻等毒品共計近800公克，並在洪嫌房內搜出手槍1把、子彈3發，全案詢後依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例移送彰化地方檢察署偵辦。

▲▼3嫌依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例移送彰化地方檢察署偵辦。（圖／記者唐詠絮翻攝）

員林分局分局長葉文啟表示，本次行動時機成熟時適逢警察節前夕，但是治安沒有假期，雖臨近警察節，本分局同仁仍兢兢業業、恪守職責、堅守崗位，持續打擊犯罪。