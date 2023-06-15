2年前才移除105棵！東海大學相思樹倒壓死婦　緊急再鋸除10多棵

記者許權毅、莊智勝／台中報導

台中市東海大學日前傳出憾事，一名73歲婦人在校內晨運時，遭到一旁倒塌的相思樹壓傷，送醫搶救13天後宣告不治。事發後警方在現場拉起封鎖線，校方也緊急進行樹木體檢，將有疑慮、老化的相思樹移除，初步目測至少約有10多棵遭移除。

▲壓死婦人的相思樹仍留下一截斷木在現場。（圖／記者許權毅攝）

台中市警消5月31日清晨5時許接獲報案，現場疑似風勢過大，導致一棵老化的相思樹倒塌，碰巧壓傷正在晨運的紀陳姓婦人。救護車抵達現場後立即協助婦人脫困，但初步檢傷，婦人雙腿斷裂、脊椎骨折，經送醫搶救後，仍因傷勢過重，家屬選擇放棄急救，最後婦人於12日呼吸衰竭離世。

據了解，此次發生意外的相思樹，對東海大學有特別意義，當初創校時就特別種植了一片相思樹林，迄今已近70年，是校內相當知名的生態人文景觀，更是校內師生、校友的共同回憶。2021年時因校內相思樹木步入老化，且有傾斜狀況，當時校方擔心若樹倒恐有壓傷人危險，因此還發起「相思林搶救行動」，將老化、有危險性樹木移除，當時共移除105株，並另外種下360株耐陰性原生喬木樹苗，不料事隔2年多，仍是發生憾事。

《ETtoday新聞雲》記者今重返案發現場，發現案發地的相思樹林已拉起封鎖線，該株壓死婦人的相思樹也已經被鋸斷，僅留下一截斷木在原地。東海的學生表示，有聽聞相思樹壓傷人的事件，前幾天校方也有進行處理，再次對相思樹林體檢，並將有疑慮的相思樹都砍除。記者目測，現場林中確實多處斷木有移除痕跡，目測至少有10多棵。

▼案發後校方緊急進行樹木體檢，將有疑慮的相思樹移除，目測約有10多棵。（圖／記者許權毅攝）