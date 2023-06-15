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東海大學樹倒塌！晨運婦慘遭重壓「雙腿斷裂」　搶救13天不治

▲▼台中東海大學樹倒壓死人。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲東海大學校內樹倒塌，壓中晨運婦人。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、白珈陽、鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中市東海大學日前傳出樹倒塌壓人案，警消初步了解，5月31日當天清晨5時31分許接獲通報，東海大學校內發生事故，疑似風勢過大導致樹倒塌，現場一名紀陳姓婦人(73歲)當場遭壓，目視雙腿骨折、全身多處擦挫傷，緊急送往醫院搶救。家屬事後在Dcard發文，表示因傷勢過重，家屬已經決定放棄急救。

遭壓傷的紀陳姓婦人的親屬在Dcard發文，表示當天清晨姑姑與姑丈到東海大學校內運動，沒想到樹直直落下、當場砸在姑姑身上，周圍民眾見狀立即叫救護車、並幫忙搬樹，但該顆落樹相當沉重，需要好幾個男人才搬得動，事後姑姑脫困，但明顯雙腿斷裂、脊椎骨折，送往榮總加護病房後狀況不樂觀，因傷勢過重，最後家屬決定放棄急救，不再讓姑姑難受；而姑丈目睹意外發生，打擊相當大，一直無法接受。

對此，警消也證實，5月31日清晨確實有接到救護案件，當時婦人遭樹壓傷，立即送往榮總就醫，但因傷勢過重，家屬最終選擇放棄急救，以呼吸器維持生命，並於12日因呼吸衰竭而宣告死亡。

事件發生當下，東海大學教官也有協助處理，並轉達該校總務處知悉。

▲▼台中東海大學樹倒壓死人。（圖／記者游瓊華翻攝）

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