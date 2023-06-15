校內種1500株！　樹齡20年相思樹壓死人...東海大學5點聲明回應

▲東海大學相思樹倒塌壓死晨運婦人，原以為斷裂的相思樹為老樹，但其實樹齡才20多年。（圖／記者許權毅攝）



記者游瓊華／台中報導

東海大學除了路思義教堂之外，校園緊鄰東海別墅區的相思林更是東海人的共同記憶，但現今卻傳出相思樹斷裂壓死晨運婦人意外。據了解，斷裂壓死人的相思樹樹齡才20多年，是相當年輕的樹木。校方也發出聲明，表示得知婦人往生後，第一時間已前往弔唁，表達哀痛之意；對於賠償相關問題，已與保險公司了解校園安全險具體理賠金額，將儘速協助完成後續理賠。

▲死者家屬怒告過失致死，東海大學也發出五點聲明回應，表示會盡全力與家屬和解、並由保險公司進行後續賠償問題。（圖／記者游瓊華翻攝）



東海大學發出聲明表示，東海為開放式校園，提供在地居民、學生休憩之場域，對於整起事件，校方深感遺憾與不捨；此外，對於校內樹木之管理，東海表示，學校定期進行校園安全設施及樹木相關健檢、維護與追蹤，未來將持續加強密集監測，以維護校園安全。而對於賠償之相關問題，學校已與保險公司了解校園安全險具體理賠金額，儘速協助完成後續理賠事宜。

東海大學相思林係以人工方式栽種，占地1萬1565坪、林內約有1500棵相思樹，為東海創校時種植，至今已經近70年，已屆相思樹的平均樹齡，但這次斷裂的相思樹卻相當年輕，樹齡才20多年。校方也強調，學校都有定期委外在做樹木的檢測與維護。

羅姓校友表示，相思林是東海人共同回憶，許多情侶的約會勝地，印象中該片樹林不少已老化、死亡，但聽到消息仍感意外。

2021年時，東海大學就曾發起搶救相思林活動，因相思樹平均壽命僅70年，許多老樹面臨生老病死的危機，校方重新種植360棵新樹木，包括有茄苳、樟樹、黃連木、大葉楠、榔榆等共17種陰性原生喬木小樹苗等。

東海大學五點聲明如下：

1. 本校為開放式校園，提供在地居民、學生休憩之場域，針對5/31（三）樹木意外砸傷居民事件，本校對此深感遺憾與不捨。



2. 本校於樹木傷人事件後，除了第一時間協助送醫，進行備案外，並持續對傷者保持關心，與家屬密切聯繫。



3. 期間持續關切傷者狀況，而後得知傷者過往，便立即由本校詹家昌副校長帶領林國平主任秘書及黃永明副總務長前往喪宅弔唁，表達學校最深哀痛之意。



4. 攸關校內樹木之管理，本校定期進行校園安全設施及樹木相關健檢、維護與追蹤。本校未來將持續加強密集監測，以維護校園安全。



5. 而對於賠償之相關問題，本校已與保險公司了解校園安全險具體理賠金額，儘速協助完成後續理賠事宜。