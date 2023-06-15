　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

校內種1500株！　樹齡20年相思樹壓死人...東海大學5點聲明回應

▲▼東海大學相思樹倒塌壓死晨運婦人。（圖／記者許權毅攝）

▲東海大學相思樹倒塌壓死晨運婦人，原以為斷裂的相思樹為老樹，但其實樹齡才20多年。（圖／記者許權毅攝）

記者游瓊華／台中報導

東海大學除了路思義教堂之外，校園緊鄰東海別墅區的相思林更是東海人的共同記憶，但現今卻傳出相思樹斷裂壓死晨運婦人意外。據了解，斷裂壓死人的相思樹樹齡才20多年，是相當年輕的樹木。校方也發出聲明，表示得知婦人往生後，第一時間已前往弔唁，表達哀痛之意；對於賠償相關問題，已與保險公司了解校園安全險具體理賠金額，將儘速協助完成後續理賠。

▲▼台中東海大學樹倒壓死人。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲死者家屬怒告過失致死，東海大學也發出五點聲明回應，表示會盡全力與家屬和解、並由保險公司進行後續賠償問題。（圖／記者游瓊華翻攝）

東海大學發出聲明表示，東海為開放式校園，提供在地居民、學生休憩之場域，對於整起事件，校方深感遺憾與不捨；此外，對於校內樹木之管理，東海表示，學校定期進行校園安全設施及樹木相關健檢、維護與追蹤，未來將持續加強密集監測，以維護校園安全。而對於賠償之相關問題，學校已與保險公司了解校園安全險具體理賠金額，儘速協助完成後續理賠事宜。

東海大學相思林係以人工方式栽種，占地1萬1565坪、林內約有1500棵相思樹，為東海創校時種植，至今已經近70年，已屆相思樹的平均樹齡，但這次斷裂的相思樹卻相當年輕，樹齡才20多年。校方也強調，學校都有定期委外在做樹木的檢測與維護。

羅姓校友表示，相思林是東海人共同回憶，許多情侶的約會勝地，印象中該片樹林不少已老化、死亡，但聽到消息仍感意外。

2021年時，東海大學就曾發起搶救相思林活動，因相思樹平均壽命僅70年，許多老樹面臨生老病死的危機，校方重新種植360棵新樹木，包括有茄苳、樟樹、黃連木、大葉楠、榔榆等共17種陰性原生喬木小樹苗等。

東海大學五點聲明如下：

1. 本校為開放式校園，提供在地居民、學生休憩之場域，針對5/31（三）樹木意外砸傷居民事件，本校對此深感遺憾與不捨。

2. 本校於樹木傷人事件後，除了第一時間協助送醫，進行備案外，並持續對傷者保持關心，與家屬密切聯繫。

3. 期間持續關切傷者狀況，而後得知傷者過往，便立即由本校詹家昌副校長帶領林國平主任秘書及黃永明副總務長前往喪宅弔唁，表達學校最深哀痛之意。

4. 攸關校內樹木之管理，本校定期進行校園安全設施及樹木相關健檢、維護與追蹤。本校未來將持續加強密集監測，以維護校園安全。

5. 而對於賠償之相關問題，本校已與保險公司了解校園安全險具體理賠金額，儘速協助完成後續理賠事宜。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
黃云歆被挖PO合照「讚許傑輝重情義」！　遭疑蹭熱度回應了
快訊／許傑輝退圈震撼彈！《我的婆婆》鍾欣凌發聲
許傑輝教演色狼！直盯「女星下身1部位」　尷尬反應曝光
最高可領15.6萬！　條件一次看
女星「力挺許傑輝」翻車！　尷尬認：事情跟我想的不一樣
快訊／下班小心雨彈！　9縣市大雨特報
「3款iPhone」快脫手！　專家：二手價估跌逾4成

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

海軍士兵強襲女車友下體！忠烈祠前歉竟喊：妳很溼　超慘下場曝

台南市府高官被控性騷！傳訊人妻下屬：好想抱　黃偉哲說話了

2度對媳婦「伸舌舔嘴」！兒聽愛妻哭訴氣炸　色公公下場出爐

八仙塵爆案呂忠吉將出獄！　嗆聲「如影隨形」要侯友宜道歉

農民採筍驚見一堆白骨！　台中男失蹤3年終被尋獲...無他殺嫌疑

PO文指整排機車被偷　真相曝「大家移車避工程」...只有他的車被偷

快訊／男扛單車橫跨花蓮溪河床「遭浪捲走」！搜救2天遺體尋獲了

警察節快樂！北市警局長準備7百份漢堡　站大門迎接上班同仁

滿載民生物資併靠陸船走私　台籍貨船回北竿馬鼻灣秒遭移送

校內種1500株！　樹齡20年相思樹壓死人...東海大學5點聲明回應

1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開

「5億高中生」10大證據　夏男假結婚恐拿不到遺產

葬禮上棺材發出碰碰聲　老婦當眾復活嚇壞親友

徐若瑄拍吻戲遭揩油「假公濟私」　為戲忍耐：再一次會選擇賞他6巴掌！

瘦子連線歐陽靖重現：小跑豬來了～　諧音歪樓變迷因..兩人笑瘋

陳志強曝夫妻倆「每晚睡前必合唱」！　出賣曾智希睡相...網笑：記得報平安

著急奴才三度逼問「怎麼了」　喵喵暴打鏡頭：就跟妳說沒有!!

風田一見李㼈愛女...害羞狂喊：超漂亮！　他霸氣保證：當我女婿沒人敢欺負你XD

許傑輝遭控表演課性騷道歉　鍾欣凌：每個人都在記取教訓

撞擊瞬間曝光！2女碩生雙載「直撞路樹」噴飛…翻滾摔溝1死1重傷

海軍士兵強襲女車友下體！忠烈祠前歉竟喊：妳很溼　超慘下場曝

台南市府高官被控性騷！傳訊人妻下屬：好想抱　黃偉哲說話了

2度對媳婦「伸舌舔嘴」！兒聽愛妻哭訴氣炸　色公公下場出爐

八仙塵爆案呂忠吉將出獄！　嗆聲「如影隨形」要侯友宜道歉

農民採筍驚見一堆白骨！　台中男失蹤3年終被尋獲...無他殺嫌疑

PO文指整排機車被偷　真相曝「大家移車避工程」...只有他的車被偷

快訊／男扛單車橫跨花蓮溪河床「遭浪捲走」！搜救2天遺體尋獲了

警察節快樂！北市警局長準備7百份漢堡　站大門迎接上班同仁

滿載民生物資併靠陸船走私　台籍貨船回北竿馬鼻灣秒遭移送

校內種1500株！　樹齡20年相思樹壓死人...東海大學5點聲明回應

桃竹竹苗首座搜救犬專用訓練場開工　培育「毛英雄」

澤尻英龍華染毒3年半近況照曝光！　日媒揭：正在商討復出計畫

陸委會：兩岸10直航點將恢復9個　剩鄭州無航空公司申請

海軍士兵強襲女車友下體！忠烈祠前歉竟喊：妳很溼　超慘下場曝

爭取台南榮家原址多功能建設 曾之婕盼為東區新地標

網傳芒果違法使用「益收生長素」　農糧署澄清：不實謠言

派對門調查報告出爐　認定英國前首相強生誤導國會

500年性玩具曝！專家驚喊太粗暴：「鐵杵磨成繡花針」不是傳說

台南市府高官被控性騷！傳訊人妻下屬：好想抱　黃偉哲說話了

海峽論壇助力台人開通電子支付　陳志勇：短期、長期均可辦

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

社會熱門新聞

輔英科大2女學生墜樓雙亡　校方回應了

違停開車門害死22歲騎士　遭罰不服敗訴

即／輔英科大2女學生「校園內同一地點」！　墜樓雙亡

即／高雄輔英科大「2女學生墜樓」！　命危搶救中

涉貪緝毒英雄正面曝　放水讓受刑人嘿咻妻子+小三

即／輔英科大「2女大生」墜樓！1宣告不治　1搶救中

5億高中生認識「配偶」半年閃婚！　手機還原真實關係

勸車別開進十分老街　女導慘被飛踢

毒犯廁所嘿咻妻子小三　調查局英雄慘了

即／高雄輔英科大「學生墜樓」！　無呼吸心跳搶救中

2女碩生「雙載雙亡」！她30強心針沒反應　姊忍痛拔管

國3北75.9K事故　乘客命危駕駛輕傷

酒醉女大生D乳露出遭學弟偷拍　他賣同學1張4千

快訊／汐止童驗出三級毒品　士檢主動出手了

更多熱門

相關新聞

東海大學成絕命地　一起晨跑卻目睹妻被樹倒壓死

東海大學成絕命地　一起晨跑卻目睹妻被樹倒壓死

台中市73歲紀陳姓婦人，上月31日清晨5時許在東海大學晨跑，一顆相思樹突然斷裂倒塌砸中婦人，造成婦人雙腿骨折、全身多處擦挫傷，經13天搶救仍不幸宣告不治。檢警今（15）日會同樹醫師前往校內向家屬說明案情，紀陳姓婦人的女兒悲痛表示，目前家屬正處理母親後事，也呼籲校方應對校園安全多加注意防範，以免再有憾事發生。

東海大學相思樹倒壓死婦　緊急鋸除10多棵

東海大學相思樹倒壓死婦　緊急鋸除10多棵

東海大學樹倒塌！晨運婦遭壓搶救13天不治

東海大學樹倒塌！晨運婦遭壓搶救13天不治

連奪「世界大學影響力」私校第一　東海畢業生直攻哈佛

連奪「世界大學影響力」私校第一　東海畢業生直攻哈佛

前讀EMBA被轟下台還零分當掉　東海大學回應了

前讀EMBA被轟下台還零分當掉　東海大學回應了

關鍵字：

東海大學相思林相思樹

讀者迴響

熱門新聞

快訊／許傑輝宣布「退出演藝圈」！

短今驚爆遭「許先生」小房間摸胸！

第3名女星痛訴許傑輝錄影摸臀

許傑輝連環爆性騷！《我的婆婆2》證實停拍他戲份

梅西說完這4字就離場　中國粉絲傻眼

知情人曝「志明牛肉麵」搞事員工身份

受害者又+1！和黃云歆、短今同場演出　她遭許傑輝「戳屁眼」：憤怒又噁心

快訊／央行5度出手打房！明起「8縣市」　第2戶貸款成數7成為限

清晨驚見「颮線」！3縣市大雨　今起3天全台最劇

「報復心強」狠角色星座Top 3

輔英科大2女學生墜樓雙亡　校方回應了

六月突爆：離婚協議書準備好了

貓鯊翻肚不動　園方貼告示笑翻網

違停開車門害死22歲騎士　遭罰不服敗訴

退演藝圈「許傑輝27字聲明」炸鍋　網轟：默認了？

更多

最夯影音

更多
1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開

1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開
「5億高中生」10大證據　夏男假結婚恐拿不到遺產

「5億高中生」10大證據　夏男假結婚恐拿不到遺產

葬禮上棺材發出碰碰聲　老婦當眾復活嚇壞親友

葬禮上棺材發出碰碰聲　老婦當眾復活嚇壞親友

徐若瑄拍吻戲遭揩油「假公濟私」　為戲忍耐：再一次會選擇賞他6巴掌！

徐若瑄拍吻戲遭揩油「假公濟私」　為戲忍耐：再一次會選擇賞他6巴掌！

瘦子連線歐陽靖重現：小跑豬來了～　諧音歪樓變迷因..兩人笑瘋

瘦子連線歐陽靖重現：小跑豬來了～　諧音歪樓變迷因..兩人笑瘋

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面