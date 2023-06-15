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社會 社會焦點 保障人權

一起晨跑卻目睹妻被樹倒壓死！東海大學成絕命地　女兒悲痛說話了

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲檢警今日前往東海大學，向家屬說明案情。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅、白珈陽／台中報導

台中市73歲紀陳姓婦人，上月31日清晨5時許在東海大學晨跑，一顆相思樹突然斷裂倒塌砸中婦人，造成婦人雙腿骨折、全身多處擦挫傷，經13天搶救仍不幸宣告不治。檢警今（15）日會同樹醫師前往校內向家屬說明案情，紀陳姓婦人的女兒悲痛表示，目前家屬正處理母親後事，也呼籲校方應對校園安全多加注意防範，以免再有憾事發生。

警方調查，紀陳姓婦人5月31日上午5時許，與丈夫在東海大學內運動，疑因近日風勢過大，有路樹倒塌壓到婦人，造成重傷，經送往醫院搶救，於12日發生呼吸衰竭，家屬放棄急救。

紀陳婦家屬事後於網路社群發文，稱婦人與丈夫當天到東海大學晨跑，未料一顆相思樹直直落下，砸在婦人身上，雖在眾人協助下脫困，但明顯雙腿斷裂、脊椎骨折，搶救後因傷勢過重，家屬最後決定放棄急救，不再讓婦人難受；死者丈夫目睹意外發生，打擊相當大，一直無法接受。

▲▼台中東海大學樹倒壓死人。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲東海大學相思樹斷裂壓中紀陳姓婦人，婦人搶救13天後宣告不治。（圖／記者游瓊華翻攝）

全案經警方接獲報案、函送台中地檢署偵辦，今日下午檢察官率鑑識小組，會同校方及樹醫師，向家屬說明案情，到場的家屬為紀陳婦的女兒及女婿，女兒向記者說，校方正與他們積極溝通，但他們現在只希望先將母親的後事處理好，並呼籲校方對於校園安全，應該要有防範措施，也須做好後續檢討作為。

針對紀陳婦不幸身亡，家屬決定對校方提告過失致死；對此校方回應，已積極與家屬連繫，全力協助，並與其和解。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲檢警前往校園向家屬說明案情。（圖／記者許權毅攝）

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