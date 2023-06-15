婦東海大學晨運被相思樹砸死　家屬怒告過失致死…校方回應了

▲台中東海大學驚傳樹倒，一名晨運婦人遭壓斷雙腿，送醫後仍宣告不治。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華、白珈陽／台中報導

台中一名73歲紀陳姓婦人，5月31日與先生前往東海大學晨運時，路過校園內一片相思樹林時，整棵相思樹剛好斷裂倒塌，婦人當場遭壓，雙腿骨折且全身多處擦挫傷，緊急送往醫院搶救，其丈夫全程目睹經過，崩潰不已。事隔13天，婦人傷勢嚴重，搶救無效，宣告不治，家屬也怒告東海大學過失致死。對此校方回應，已積極與家屬連繫，全力協助，並與其和解，稍晚會再發布聲明稿。

據悉，婦人及丈夫並非東海大學教職員，僅是附近居民到東海運動，未料竟遭橫禍。遭壓傷的紀陳姓婦人的親屬在Dcard發文，表示當天清晨姑姑與姑丈到東海大學校內運動，沒想到樹直直落下、當場砸在姑姑身上，周圍民眾見狀立即叫救護車、並幫忙搬樹，但該顆落樹相當沉重，需要好幾個男人才搬得動。

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家屬發文提到，事後姑姑雖然在眾人協助下脫困，但明顯雙腿斷裂、脊椎骨折，送往榮總加護病房後狀況不樂觀，因傷勢過重，最後家屬決定放棄急救，不再讓姑姑難受；而姑丈目睹意外發生，打擊相當大，一直無法接受。



而家屬認為東海大學應對意外負責，決定提告討回公道。