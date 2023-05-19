強降雨後 博愛特區巨響 重慶南路老樹倒塌

突發中心／台北報導

台北市重慶南路一段台北市立教育大學側門今天下午2點57分發生一棵老樹突然拔根倒下，瞬間巨響，北教大側門圍牆及停在路邊摩托車受波及，遭老樹重壓倒塌，幸無人傷亡。

台北地區昨晚受到強烈雷雨帶襲擊，出現強降雨，今日下午近3點，台北市博愛特區位於重慶南路一段上法務部正門口，突然發出碰巨響，一時間以為是爆炸或是車禍，原來是台北市立教育大學側門圍牆內的老樹轟然技根倒下，學校圍牆遭樹壓也整片倒下，停在人行道上的數量機車也被老樹壓倒，重慶南路一段二個線道交道受到影響，僅能單向行車。