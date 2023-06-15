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被嫌不是處女！北大女生「以死謝罪」輕生亡　男友獲刑3年2個月

▲▼被告人牟林翰虐待案一審宣判。（圖／翻攝自微博）

▲被告人牟林翰虐待案一審宣判。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

北京大學法學院女生包麗（化名）2019年在北京市某賓館服藥自殺，送院後宣告不治，終年24歲。包麗母親查看女兒手機後認為，前男友牟林翰因嫌棄女兒談過戀愛「不是處女」，提出包括「拍裸照、先懷孕後流產、承認自己是狗、做絕育手術」等一系列精神凌虐式要求，是包麗自殺的主因。15日，北京海淀區人民法院宣判，牟林翰虐待罪成。

據《人民網》報導，今日，北京市海淀區人民法院公開宣判，以虐待罪判處牟林翰有期徒刑3年2個月，同時判決牟林翰賠償附帶民事訴訟原告人蔡母（被害人之母）各項經濟損失共計73萬餘元（人民幣，下同）。

經審理查明，2018年8月，被告人牟林翰與被害人包麗（女，歿年24歲）確立戀愛關係。2018年9月16日至2019年10月9日，二人曾在本市某學生公寓以及包麗的家中、牟林翰的家中共同居住；2019年1月至2月，牟林翰、包麗先後到廣東及山東與雙方家長見面。

2019年1月起，牟林翰因糾結包麗以往性經歷一事，心生不滿，多次追問包麗性經歷細節，與包麗發生爭吵，高頻次、長時間、持續性辱罵包麗，並表達過讓包麗通過「打胎」等方式以換取其心理平衡等言詞。

同年6月13日，包麗在與牟林翰爭吵後割腕自殘。8月30日，包麗在與牟林翰爭吵後吞食藥物，被牟林翰送至醫院採取洗胃等救治措施，院方下發了病危病重通知書。

2019年10月9日中午，包麗與牟林翰再次發生爭吵。當日下午，包麗獨自外出，後入住某公館房間，服用網購的藥物自殺，當日16時19分至22時30分，被告人牟林翰通過多種方式聯繫、尋找包麗，後於22時55分將包麗送至醫院救治。2020年4月11日，包麗經救治無效而死亡。經鑑定，包麗符合口服藥物中毒導致呼吸循環衰竭死亡。2020年6月9日，牟林翰被公安機關抓獲歸案。

此前據陸媒報導，輕生當天，包麗曾發了訊息給男友稱，「此生最遺憾的事情莫過於此了」、「遇到了熠熠閃光的你而我卻是一塊垃圾」。牟林翰則回答，「媽媽（他對包麗的暱稱）妳在哪裡，寶寶好想妳。」包麗回了最後一條，「媽媽今天給你謝罪了。」

15日，法院經審理認為，從辱罵的言語內容、辱罵行為發生的頻次、時長、持續性以及所造成的後果而言，牟林翰對被害人的辱罵行為已經構成虐待罪中的虐待行為，且達到了情節惡劣的程度。在被害人精神狀態不斷惡化，不斷出現極端行為並最終自殺的進程中，牟林翰反覆實施的高頻次、長時間、持續性辱罵行為是製造包麗自殺風險並不斷強化、升高風險的決定性因素，因此與被害人的自殺身亡這一危害後果具有刑法上的因果關係。

法院認為，牟林翰虐待與其共同生活的同居女友，情節惡劣，且致使被害人死亡，其行為已構成虐待罪，應予懲處。

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