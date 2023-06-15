殺馬國女大生死刑撤銷　游淑慧：我們的司法出了問題

▲梁育誌擄走鍾女性侵後殺人棄屍。（圖／記者林悅翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

馬來西亞籍鍾姓女大生2020年底遭性侵殺害後棄屍，兇嫌梁育誌遭捕後，一二審均遭判處死刑，但14日最高法院將死刑撤銷，發回更審。國民黨台北市議員游淑慧感嘆，「我想我們的司法出了問題，我們的正義難以彰顯。」

鍾女2020年10月底晚間在學校旁的台鐵便道遭擄走，並被性侵勒殺，棄屍於高雄阿蓮山溝內。最高法院審理後，認為對鍾女性侵殺害的部分，在事實調查上仍有不足，有判決違反法律之虞，因此撤銷這部分的判決，發回高雄高分院更一審。至於強制性交未遂、棄屍等犯罪事實部分，最高法院則認為判決並無違誤，這部分則駁回上訴。

游淑慧說，前幾天她在立法院和黨籍立委參選人宣示自己的政見，就是讓該死的罪犯執行死刑。死刑是司法尊嚴跟公信力，既然依法已經定讞，該死的人卻還沒有死，這要受害者情何以堪？全民如何安心？

游淑慧批評，法務部自己放下自己的武器、公權力跟威嚇力，讓台灣司法淪為人民不信任的制度，因此他們進入立院後，會監督法務部讓司法恢復公信力跟威嚇力，讓該死的人執行死刑，3天後，又看到這個新聞，心裡覺得很氣憤難平，性騷已過追訴期，道歉硬拗就沒事；殺人不用判死刑，哭著悔過可教誨，「我想我們的司法出了問題，我們的正義難以彰顯。」