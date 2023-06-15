積極治療生命露出曙光！台東男挺過12次化療　穩住大腸癌病情

▲劉張惠泉醫師為大腸癌患者手術。（圖／台東馬偕醫院提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東阿美族青年郭先生於去年年底因腸阻塞入急診，經大腸直腸外科劉張惠泉醫師緊急開刀，發現有腫瘤造成腸道阻塞，經手術切除並將腫瘤送驗診斷為大腸癌三期。郭先生接受醫師建議，從去年起即在台東馬偕接受化療，治療不間斷共化療12次，療程結束成功撐過手術及化療的不適，並穩住了病情。

醫院為鼓勵郭先生成功完成療程，15日特別為他辦了慶祝會，癌症團隊及郭先生女兒皆到場慶祝。郭先生說阿美族是靠海而生的民族，從小就喜愛大海，因為這場病讓他無法下海玩水，出院後第一件事就是想去潛水抓魚貝及龍蝦。

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▲劉張惠泉醫師與護理師陪伴郭先生一起走完12次化療。

相同的病情，在另一位退休老師吳先生卻得到不同結果。吳先生去年因直腸癌二期選擇在花蓮醫學中心治療，期間又歷經COVID-19疫情，不僅無法會客也導致治療幾度中斷。吳太太住台北、女兒住台東，所以病人及家屬就在台北、台東、花蓮三地的治療路上奔波，後來雖轉來台東馬偕治療，但病情急轉直下，不幸於去年底過世。

台東馬偕自2015年即新增一名大腸直腸外科醫師，為因應愈來愈多的病患，於2022年再添一名優秀醫師投入醫療服務行列。

▲癌症團隊準備了蛋糕慶祝郭先生完成12次化療。

劉張惠泉醫師是土生土長的台東人，二年前剛好有機會從台北馬偕轉調台東馬偕服務。大腸直腸外科醫師劉張惠泉醫師表示，在地醫療是醫院的目標，也是提高癌症五年存活率的不二法門。劉張醫師表示像郭先生這種成功個案算是他在台東二年來手中的第一例，許多病患都發現太晚，身體已虛弱沒本錢承受化療的艱辛。

▲大腸癌患郭先生述說從去年六月起的罹病過程。

劉張惠泉醫師公佈歷年來的台東大腸直腸癌的各期別發生率、回診率及五年存活率，發現台東大腸直腸癌的各期別發生率，約為一期22%、二期22%、三期36%、四期20%，與台北馬偕相比，第三期比率略高，表示發現癌症時間較慢；往後五年的回診率，除了第一年有98%的比率外，第三年至第五年則皆比台北馬偕低，尤其在第五年相差10%的回診比率。證明台東民眾仍存在有癌症要往外求醫的迷思。這也造成台東大腸直腸癌患者的五年存活率59%，低於台北馬偕67%，也低於全國平均65%。

劉張醫師表示：大腸直腸外科在台東經過八年的努力，無論在技術、設備上皆與台北同步，可處理大部分的癌症。建議台東民眾從國健署的預防篩檢（糞便檢查）、罹癌的治療，至後續的追蹤及復發後的醫療問題，皆可在地醫治，免除縣外就醫，全家長時間奔波之苦。且事實證明，持續有規則的在地治療，可大大提高五年存活率。