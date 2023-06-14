羅浮高中獲「CUTe盃全國高中職遊程設計競賽」冠軍　推廣泰雅文化

▲羅浮高中榮獲「CUTe盃全國高中職遊程設計競賽」冠軍。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政14日於市政會議，表揚羅浮高中高中部二年級陳多恩、楊晴、巫健睿與張曉彤等4名同學，榮獲「第8屆CUTe盃全國高中職遊程設計競賽」冠軍。針對獲獎同學所設計的「從苗栗出發，以桃園市復興區為終點」泰雅文化遊程，請觀旅局後續與羅浮高中接洽合作，以兼顧發揚泰雅文化及觀光，並支持原民學生的創意。

羅浮高中校長邱嘉增表示，羅浮高中是桃園唯一的公立餐旅專業高中，成立僅2年，觀光事業科即榮獲「第8屆CUTe盃全國高中職遊程設計競賽」冠軍，感謝最認真的指導老師，也希望各界給予原民孩子掌聲。

指導老師郭澤樺表示，本屆競賽中，羅浮高中在23所學校、超過80組隊伍中脫穎而出，得獎作品以泰雅族祖先的遷徙路線為主軸，串聯部落中的特色博物館及展覽中心，並結合智慧導覽飛行器等各項元素，設計3天2夜的遊程，希望發揚泰雅族文化，讓更多人來復興遊玩。

教育局長劉仲成表示，CUTe盃全國高中職遊程設計競賽邁入第8年，是全國高中職觀光科的重要競賽，本次在校長邱嘉增、實習主任張振坤與指導老師郭澤樺、陳彥伶的指導下，設計一條「從苗栗出發，以桃園市復興區為終點」的文化尋根之旅，規劃許多具有原民特色的活動與行程，並搭配2023年博物館旅遊年，將許多偏鄉部落的文化館與歷史館結合部落中的工藝體驗，推廣泰雅文化之美。感謝羅浮高中藉由此競賽，一方面展現學生所學，一方面也推廣桃園的自然山林之美與觀光產業。