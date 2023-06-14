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警「靜桃專案」大掃蕩！男騎友人改裝機車被攔　才知酒駕被通緝

▲桃園警分局今天上午在桃園區三民路攔查改裝機車騎士，赫然發現竟是通緝犯。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局今天上午在桃園區三民路攔查改裝機車騎士，赫然發現竟是通緝犯。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局今（14）日上午在桃園區三民路攔查1輛改裝機車，發現阮姓騎士竟是通緝犯，阮男辯稱，機車是向朋友借來代步用的，不知道有改裝情事，至於自己被發布通緝，因為戶籍在高雄市，很久沒回家了，根本不知道自己被通緝。警方將阮男押解至桃園地檢署歸案，至於改裝機車部分，則通報市府環保局裁處。

桃園警分局指出，今天上午8時許，桃園警分局青溪派出所巡佐曾錫川、警員陳柏勳執行「靜桃專案」取締噪音車勤務，在三民路三段、永安路口發現1輛機車有改裝排氣管，員警立即攔查。24歲的阮姓騎士辯稱，機車是向朋友借來代步上班用的，對於改裝部分完全不清楚。

▲桃園警分局執行靜桃專案，經常在桃園區轄區攔查改裝機車勤務。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局執行靜桃專案，經常在桃園區轄區攔查改裝機車勤務。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

員警在查核阮男身分時，赫然發現因涉及不能安全駕駛案件（酒後駕車）遭高雄地檢署發布通緝，阮男當場嚇了一跳，聲稱沒收到通知完全不清楚，阮男說自己戶籍在高雄，因為在北部工作，已許久未與家人連絡，因此沒收到通知，警方則將阮男帶回派出所偵訊，全案依法解送高雄地檢署歸案，改裝排氣管部分則通報桃園市環保局進行裁處。

桃園警分局表示，自6月1日起執行「靜桃專案」迄13日為止，環保局、桃警與桃園監理站聯合稽查，共計取締告發噪音超標車輛41件、蒐證通報近800件，桃園警方持續與環保、監理單位合作，強力執法取締違規改裝車輛，讓市民有安靜居住環境。

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