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【廣編】土城新核心熱銷爆發　「合謙上謙城」捷運萬大線約350公尺

▲▼土城,合謙上謙城,地段,捷運,萬大線,司法園區。（圖／業者提供）

▲土城新案「合謙上謙城」擁有地段與交通兩大優勢。

圖、文／合謙上謙城提供

地段是根本，捷運是王道，選擇購屋價值兩者缺一不可！「合謙上謙城」距未來捷運萬大線僅約350公尺，更位於土城最具發展性的核心區段，一推出便受到各界矚目！

台北捷運板南線被稱作是最高含金量的捷運線，然而，未來的萬大線完工後，因可轉乘松山新店線、淡水信義線、板南線、環狀線、中和新蘆線，與三鶯線等六大捷運線，行動能量將繼板南線成為第二條高含金量的燙金路線。再加上北二高增設北土城交流道，雙重交通建設緊密串聯大台北版圖。

土城已是Google、統一、中工等各大龍頭紛紛企業爭相入主的明日之星，產值和就業人口都將被大量創造，再進一步串聯中和、板橋之科技走廊，預備爆發亞洲新矽谷的耀眼前景。而繼暫緩重劃之後，土城所有目光更是朝向司法園區計劃；「合謙上謙城」位於中央司法園區的軸心區段，鄰近市區完善生活機能，同時收納土城醫院等暫緩重劃區域環境利多。

土城千坪完整基地的「合謙上謙城」，花園規劃極富巧思，主題公設更是豐富符合全齡需求，還將露台規劃成全社區都能享受的戶外烤肉休憩區。建材配備嚴選重視健康防疫的VAF淨氣系統，同步國家最新標準、各大五星級飯店都指定使用的SPC降噪塑地板，日本廚具首席CleanUp到Google Home、雲端智匯宅全數標配，絕對尊榮，放眼全土城個案，是難得的大器之作。

接待會館：新北市土城區龍山二街．學士路口
迎賓專線：02-2816-9888

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