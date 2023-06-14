高雄飛首爾金浦航線10／28前全取消！旅客收通知錯愕　華航回應了

▲華航高雄金浦航線突喊卡，旅客收通知錯愕。（圖／記者李姿慧攝）

記者賴文萱／高雄報導

先前看好國人赴韓觀光與商務需求增加，華航原預計7月6日起新增高雄-首爾金浦航線，提供每周3班往返服務。不料，今（14）日陸續有旅客收到通知，10/28前航線都將取消，提供改簽至高雄-仁川或退票2種方案，十分錯愕。

華航、台灣虎航以及德威航空先前陸續宣布開航金浦航線，提供更方便直達韓國首爾市區的服務，但華航今天開始通知受影響旅客，該航線10/28前都取消，不少旅客收到訊息感到相當錯愕。

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▲華航官網已搜尋不到高雄金浦航線。（圖／記者賴文萱翻攝）

目前三家航空公司已低調將該航線下架或鎖住，並提供旅客改簽航線或退款方案。據相關FB旅遊粉絲專頁及社團討論，疑似為金浦機場附近當地居民不滿噪音，因而發起嚴重抗爭才影響航線開航。

對此，華航表示，華航首爾航線提供松山、桃園、高雄往返總計每周24個航班，並依照當地主管機關規範滾動調整班次，相關異動將協助旅客安排訂位，造成不便敬請見諒。

台灣虎航則回應，台灣虎航已積極申請高雄首爾仁川航線，屆時可將高雄金浦的旅客就近簽轉至高雄首爾仁川航線，每週預計往返4個航班，並依照當地主管機關規範滾動調整班次，造成旅客的不便敬請見諒。