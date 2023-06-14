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華航睽違三年再招人！徵百名客艙組員　「多益600分學士」可報考

▲華航招募客艙組員。（圖／華航）

▲華航招募客艙組員。（圖／華航）

記者李宜秦／台北報導

中華航空啟動 2023 年航空服務人員客艙組員徵才計畫，總計將招募超過百位本國籍客艙組員，明 (15) 日正式開放報名，報考標準需具有教育部認可學士學位或以上，以及多益 600 分或同等英語能力，錄取人員預計陸續於8 月後報到受訓。

華航今年繼2019年睽違三年再度招募客艙組員，本次報考標準需具有教育部認可學士學位或以上，以及多益 600 分或同等英語能力，自 6 月 15 日 12:00 至 6 月 21 日 23:59 於華航網站開放報名，預計 7 月 8 日及 7 月 9 日進行初試；應試者通過初、複試及綜合評量階段後將分梯安排受訓。

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華航表示，自 2021 年起引進 25 架 A321neo 新世代窄體客機，目前已有 10 架上線營運，預計 2026 年交付完畢；另規劃於 2025 至 2028 年陸續引進 24 架 787 新廣體客機，規劃派飛區域、紐澳及長程航線。

華航強調，正積極布局航網，整體客運班次數達疫前約 8 成，同時也積極部署相關人力，包含地勤、客服、航務簽派員、資訊、人資、會計、修護等職務，華航今年亦招募 120 名培訓機師，累計上半年釋出超過 400 個職缺。

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