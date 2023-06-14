台北醫師公會參與防疫已滿千日、完成百次會議　邱泰源出席感恩典禮

▲台北市醫師公會理事長、立法委員邱泰源出席台北市醫師公會14日舉辦的Covid-19防疫感恩典禮。（圖／邱泰源辦公室）



記者陶本和／台北報導

台北市醫師公會理事長、立法委員邱泰源過去接到多位醫師會員反映，中國出現多起不明感染事件，台灣須謹慎注意此現象；而從109年1月，邱泰源在立院首次邀集衛福部疾管署及醫師公會幹部，召開因應新冠肺炎境外移入該如何應變協調會起算，從事防疫相關工作迄今已滿千日。

台北市醫師公會1萬2000名醫師會員分布在各層級醫療院所，共有10家醫學中心、14家區域醫院、15家地區醫院、15家社區核心診所和513家診所積極從事急診及社區篩檢、各場域疫苗接種、輕重症隔離治療照護與衛教工作，守護台北市民的健康與安全。

公會常務理事洪德仁醫師表示，過去這一千天裡公會定期召開近百次的防疫會議、邀請黃立民教授、顏慕庸教授、林應然理事長等感染學專家分享最新資訊、募集調度醫療防疫物資，積極搜集整合來自各層級醫療院所在防疫醫療第一線的意見與消息，即時反映給政府相關部門。

他說，公會幹部更在照顧病人之餘，透過媒體向民眾用溫暖且堅定的論述宣導正確資訊與防疫知識穩定民心。在110年5月台灣首次大規模疫情風暴來襲時考量到維持整體醫療量能，減輕醫院同仁負擔，台北市醫師公會作為首都醫師公會立即與中華民國醫師公會全聯會商討並決定共同號召全國萬名基層醫師從四大面向積極投入防疫任務。

台北市醫師公會14日舉辦新冠防疫感恩典禮，向1萬2000位醫師會員及其帶領的團隊致上最高敬意與肯定、感謝各方對醫療團隊的協助跟支持，亦透過此次活動要傳達給國人一個重要資訊，新冠已走向流感化，大家應該秉持戒慎而不需要恐懼的態度，生活中落實做好每一個保護自身的動作，迎接後疫情時代。

▼台北市醫師公會理事長、立法委員邱泰源出席台北市醫師公會14日舉辦的Covid-19防疫感恩典禮。（圖／邱泰源辦公室）

