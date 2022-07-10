　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陳時中獲召選北市！衛福部長屬意他接班　熱門人選一次看

▲▼衛福部長接任熱門人選包括衛福部次長薛瑞元(左)、醫師公會理事長邱泰源。（合成圖／記者林敬旻攝）

▲衛福部長接任熱門人選包括衛福部次長薛瑞元(左)、醫師公會理事長邱泰源。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

民進黨選舉對策委員會今日一致同意，建議徵召衛福部長陳時中參選台北市長。外界也關心衛福部接任人選，據傳將由政務次長薛瑞元接手，民進黨不分區立委、醫師公會理事長邱泰源也有望出線。兩人都是醫師出身，一人從指揮中心開設以來居要務，有利防疫政策延續；另一人則為團結醫界象徵，對於年底選戰有助益。據悉，陳時中希望親自指派人選，但最終結果仍有待行政院決定。

衛福部次長薛瑞元為兼具醫師、律師雙職，曾任婦產科醫師的他，因為醫療糾紛收起診所重拾書本，於38歲考上台大法律系，並於46歲時取得台大法律碩士學位，之後陸續出任行政院衛生署醫事處處長、衛福部雙和醫院副院長以及屏東縣衛生局長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

106年2月陳時中接任衛福部長，8月便擢升薛瑞元任衛福部次長，直至109年7月退休，但隔月又以政務次長回聘，並續任至今，亦擔任指揮中心社區防疫組組長，在新冠肺炎肆虐的2年間，可說是無「疫」不與。

儘管薛瑞元不似「防疫五月天」經常在鏡頭前曝光，但陳時中在109年寧願「擠」掉主責國際醫療與武漢包機的政務次長何啟功，重新延攬薛瑞元回鍋擔任，顯見陳時中對其重視。

▲▼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲現任衛福部長兼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

現任醫師公會全聯會理事長邱泰源則為日本東京大學醫學研究所碩士，目前除了擔任民進黨第10屆不分區立委外，另身兼台大醫學系教授、台大家醫科主治醫師、台北市醫師公會理事長。

除了在立院問政幫全民健康把關，奔走促成「醫療法第82條」醫療刑責合理化的修法，並推動「醫療事故預防與爭議處理法案」、「生技醫藥發展條例」、「公共衛生師法」外，邱泰源也在每年世界衛生大會（WHA）期間已台灣醫師會身份參與，積極推廣台灣防疫與公衛作為。

今年Omicron本土疫情爆發，快篩陽性經醫師診斷確診尚未上路前，邱泰源也受邀出席指揮中心記者會，並帶領台北市、新北市、基隆市、桃園市、花蓮市等醫師公會幹部一同出席，呼籲診所加入社區採檢站行列，號召力可見一斑。

不過，薛邱二人日前陸續被問及接任衛福部長一事時，均未正面回應，薛瑞元更直接說「今天的訊息看看就好」。

衛福部7月12日將舉辦新書《戰疫堡壘》記者會，陳時中將親自出席，也傳這是他告別衛福部前最後一場活動，但據悉他意屬的接班人選薛瑞元尚未點頭，之後會由誰出任？還有待行政院與總統府商議後才能揭曉。

►穿了會上癮的內衣超甜價！「冰礦涼感」太適合夏天了

ET快訊
大S認「整場婚禮都在發火」　慘曝11年前世紀婚背後真相
陳時中選北市！指揮中心降級解散？　專家估時機2走向
快訊／轉戰台北市長！　陳時中發聲了
陳時中獲召選北市！衛福部長屬意他接班　熱門人選一次看
雙北「龍中配」佈局底定！蔡英文正式拍板「陳時中＋林佳龍」
被指「刺殺安倍」罪魁禍首　統一教親上火線回應了！
快訊／新北男下海撈蛤蜊　失足落水死亡
跟妹妹一起洗澡「女友無法接受」　20歲哥傻了：看了也沒感覺

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陳時中選北市「指揮官出缺」！指揮中心降級解散？專家估時機2走向

下半月「4生肖」偏財運強！一路旺到鬼門關　1類人彩券隨便中　

陳時中獲召選北市！衛福部長屬意他接班　熱門人選一次看

兒女都罹癌　母第一反應超催淚！她剃髮拚了「只求多活老媽一天」

被醫師包養2年懷孕了！女大生收10萬墮胎費被切割…怒喊：不甘心

跟妹妹一起洗澡「女友無法接受」　20歲哥傻了：看了也沒感覺

海上「2熱帶擾動增強中」對台影響曝！這3天半個台灣都有雨

台東+346　確診兒童發生抽搐等症狀應速送醫

比歸剛欸還煩！網路狂刷「爆紅1用語」超洗腦　苦主抓狂：給我閉嘴

桃園+2947　7／11開設26接種站施打Novavax疫苗

小S開黃腔...具俊曄笑罵：神經病！　陶晶瑩也想摸「歐巴胸部」被阻止XD

男高生闖管制區馬陵溫泉　卡深潭亡！爸喊告同行友

羅志祥「王者歸來！」　小巨蛋從觀眾席登場

羅志祥超寵粉觀眾席互動　跟歌迷抬槓「竟是第一次來看」

安倍遺體抵達東京家中　8小時車程愛妻相伴

騎士等紅燈被車輪輾腳　阿伯頻道歉卻忘移開XD

「邱澤帥嗎」許瑋甯1字甜讚老公！　劉品言合體「彪哥」不敢露：怕得到冰塊

汪！惡霸犬跟媽媽吵架　哼一聲生氣氣掉頭離開

迷路柴犬隨機跳車躲雨　車主愣：X小...好可愛

短裙妹「起床氣」突開車門　重擊騎士後竟裝沒事走人

陳時中選北市「指揮官出缺」！指揮中心降級解散？專家估時機2走向

下半月「4生肖」偏財運強！一路旺到鬼門關　1類人彩券隨便中　

陳時中獲召選北市！衛福部長屬意他接班　熱門人選一次看

兒女都罹癌　母第一反應超催淚！她剃髮拚了「只求多活老媽一天」

被醫師包養2年懷孕了！女大生收10萬墮胎費被切割…怒喊：不甘心

跟妹妹一起洗澡「女友無法接受」　20歲哥傻了：看了也沒感覺

海上「2熱帶擾動增強中」對台影響曝！這3天半個台灣都有雨

台東+346　確診兒童發生抽搐等症狀應速送醫

比歸剛欸還煩！網路狂刷「爆紅1用語」超洗腦　苦主抓狂：給我閉嘴

桃園+2947　7／11開設26接種站施打Novavax疫苗

綠營正式拍板林佳龍選新北　他酸林「失學少女」：把我們新北當備胎

曾總點名Key Man　還是要靠林立！3局敲廖任磊超前安

陳時中將出戰北市！傳接任衛福部部長　薛瑞元回應了

南韓辣模撩起上衣…沒料妹竟迸出飽滿飛彈！　老司機暈：內在很可以

陳時中選北市「指揮官出缺」！指揮中心降級解散？專家估時機2走向

海邊出現「漂浮大芒果」被撈起來氣炸！　張嘴怒噴水笑翻網

快訊／轉戰台北市長！　陳時中獲民進黨提名：責任來我就扛

下半月「4生肖」偏財運強！一路旺到鬼門關　1類人彩券隨便中　

樓下發出巨響　媽下樓見阿金「自帶社交距離」笑翻：在走秀嗎

悼念安倍晉三降半旗　朱立倫「逆風」支持：對國際友人表達感謝

雲霄飛車高空脫軌「車廂翻覆」2少年被噴飛當場摔死！

生活熱門新聞

摩鐵放神曲　她壞壞中忍不住跟唱

兒子幼兒園「女同學長得像老公」！人妻追真相崩潰

台大畢業生突收1公文「合格才能離校」

恐有新颱　全台轉雨降溫時間曝

「媽媽被乾爹包養」爸也同意！她心死搬離家

寶雅店員結帳「謎之摩擦」！原因揭曉

小S走紅毯扶他！網狂問「金曲獎帥哥」是誰

網路狂刷「1用語」超洗腦　苦主抓狂：閉嘴

10年狂嗑6000個爌肉便當　他突消風10公斤原因曝

百元理髮剪得被狗啃！她道歉「兒子對不起」網全傻眼

狂開百家飲料店被諷蛋塔效應　廖老大回應了

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

「阿嬤被賣掉」辛苦錢...阿公養小三！孫女曝悲歌

您的外送員正在炒菜！餐廳照曝光網驚呆

更多熱門

相關新聞

快訊／雙北佈局底定！　蔡英文拍板「陳時中＋林佳龍」　

快訊／雙北佈局底定！　蔡英文拍板「陳時中＋林佳龍」　

民進黨佈局雙北市長選戰，選舉對策委員會今（10日）拍板，選對會一致同意，台北市建議徵召衛福部長陳時中、新北市建議徵召無任所大使林佳龍，組成「龍中配」迎戰雙北，中執會將在週三（13日）將通過提名。

陳時中視察社宅　黃珊珊搬數據回擊

陳時中視察社宅　黃珊珊搬數據回擊

陳時中要戰北市！競選總幹事爆找她　4年前也助選過姚文智

陳時中要戰北市！競選總幹事爆找她　4年前也助選過姚文智

陳時中選台北市長？柯文哲：確定了我再來講

陳時中選台北市長？柯文哲：確定了我再來講

綠將拍板雙北人選　柯：誰接指揮官

綠將拍板雙北人選　柯：誰接指揮官

關鍵字：

陳時中薛瑞元邱泰源衛福部

讀者迴響

熱門新聞

女神級保鏢失職　真相大逆轉

摩鐵放神曲　她壞壞中忍不住跟唱

被竇智孔罵垃圾「夏克立沉默4天發聲了」！

朱軒洋爆退出演藝圈！經紀公司：理念不合

趙小僑女兒出生6天「1指數變高」！出院緊急喊卡

黃嘉千崩潰看精神科！友怒揭「下課粒垃圾」內幕

曾炫耀女友口技高強！彰化男「慘遭朋友NTR」怒告性侵

爆頭影像！花蓮油罐車擦撞機車　婦遭輾慘死

夏克立友人控「黃嘉千冷暴力5大罪狀」！逼簽自願分居

快訊／羅志祥無預警宣布喜訊」全場嗨翻

兒子幼兒園「女同學長得像老公」！人妻追真相崩潰

羅志祥唱一半...當紅網紅突現身虧：很會管理時間

高二生闖台電管制區進谷關戲水亡！　爸怒喊告

下斡旋「仲介突1要求」！過來人驚：能降價買到房

蔡英文決定降半旗悼安倍　葉慶元嗆：媚日也請不要違法

更多

最夯影音

更多
小S開黃腔...具俊曄笑罵：神經病！　陶晶瑩也想摸「歐巴胸部」被阻止XD

小S開黃腔...具俊曄笑罵：神經病！　陶晶瑩也想摸「歐巴胸部」被阻止XD
男高生闖管制區馬陵溫泉　卡深潭亡！爸喊告同行友

男高生闖管制區馬陵溫泉　卡深潭亡！爸喊告同行友

羅志祥「王者歸來！」　小巨蛋從觀眾席登場

羅志祥「王者歸來！」　小巨蛋從觀眾席登場

羅志祥超寵粉觀眾席互動　跟歌迷抬槓「竟是第一次來看」

羅志祥超寵粉觀眾席互動　跟歌迷抬槓「竟是第一次來看」

安倍遺體抵達東京家中　8小時車程愛妻相伴

安倍遺體抵達東京家中　8小時車程愛妻相伴

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面