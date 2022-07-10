陳時中獲召選北市！衛福部長屬意他接班　熱門人選一次看

▲衛福部長接任熱門人選包括衛福部次長薛瑞元(左)、醫師公會理事長邱泰源。（合成圖／記者林敬旻攝）



記者嚴云岑／台北報導

民進黨選舉對策委員會今日一致同意，建議徵召衛福部長陳時中參選台北市長。外界也關心衛福部接任人選，據傳將由政務次長薛瑞元接手，民進黨不分區立委、醫師公會理事長邱泰源也有望出線。兩人都是醫師出身，一人從指揮中心開設以來居要務，有利防疫政策延續；另一人則為團結醫界象徵，對於年底選戰有助益。據悉，陳時中希望親自指派人選，但最終結果仍有待行政院決定。

衛福部次長薛瑞元為兼具醫師、律師雙職，曾任婦產科醫師的他，因為醫療糾紛收起診所重拾書本，於38歲考上台大法律系，並於46歲時取得台大法律碩士學位，之後陸續出任行政院衛生署醫事處處長、衛福部雙和醫院副院長以及屏東縣衛生局長。

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106年2月陳時中接任衛福部長，8月便擢升薛瑞元任衛福部次長，直至109年7月退休，但隔月又以政務次長回聘，並續任至今，亦擔任指揮中心社區防疫組組長，在新冠肺炎肆虐的2年間，可說是無「疫」不與。

儘管薛瑞元不似「防疫五月天」經常在鏡頭前曝光，但陳時中在109年寧願「擠」掉主責國際醫療與武漢包機的政務次長何啟功，重新延攬薛瑞元回鍋擔任，顯見陳時中對其重視。

▲現任衛福部長兼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

現任醫師公會全聯會理事長邱泰源則為日本東京大學醫學研究所碩士，目前除了擔任民進黨第10屆不分區立委外，另身兼台大醫學系教授、台大家醫科主治醫師、台北市醫師公會理事長。

除了在立院問政幫全民健康把關，奔走促成「醫療法第82條」醫療刑責合理化的修法，並推動「醫療事故預防與爭議處理法案」、「生技醫藥發展條例」、「公共衛生師法」外，邱泰源也在每年世界衛生大會（WHA）期間已台灣醫師會身份參與，積極推廣台灣防疫與公衛作為。

今年Omicron本土疫情爆發，快篩陽性經醫師診斷確診尚未上路前，邱泰源也受邀出席指揮中心記者會，並帶領台北市、新北市、基隆市、桃園市、花蓮市等醫師公會幹部一同出席，呼籲診所加入社區採檢站行列，號召力可見一斑。

不過，薛邱二人日前陸續被問及接任衛福部長一事時，均未正面回應，薛瑞元更直接說「今天的訊息看看就好」。

衛福部7月12日將舉辦新書《戰疫堡壘》記者會，陳時中將親自出席，也傳這是他告別衛福部前最後一場活動，但據悉他意屬的接班人選薛瑞元尚未點頭，之後會由誰出任？還有待行政院與總統府商議後才能揭曉。