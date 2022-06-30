新電價7月1日實施！　英系立委齊籲：醫院「救命電費」該凍漲

▲英系立委呼籲醫療電價凍漲。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

經濟部日前召開電價費率審議臨時會，決定將針對用電大戶調漲電價、終結連七凍，平均漲幅8.4％，新電價將於7月1日開始實施。對此，英系立委羅致政、劉櫂豪、邱泰源、江永昌今（30日）舉行記者會表示，近年全台用電攀升6.6%，醫療用電增幅低於標準3.2%，對於醫療院所的「救命電費」應該「凍漲」，給予醫療單位更多的支持。

羅致政、劉櫂豪、邱泰源及江永昌今天上午舉行「顧全民挺防疫 凍漲醫療電價」記者會，呼籲針對防疫第一線的醫療單位應「電價凍漲」，希望在經濟部確認台電電費調整方案核可之際，予以考量調整。

羅致政表示，疫情期間，不管是大型醫院還是地方診所，都發揮了第一線的防疫與救治的功能，醫療電費之於整體用電更是救命電費，相當程度保障了防疫政策的完整性，醫療單位與一般營利事業不同在於，價格無法任意調整到使用者，期待透過公開呼籲，給予醫療單位更多的支持，共同走過防疫的最後一哩路。

來自台東的劉櫂豪強調，醫療院所在偏鄉防疫非常重要，應以凍漲醫療電價；邱泰源也以在醫院工作經驗為例指，近年來醫療單位持續在節電策略上努力日益收效，醫療用電之於院所屬於基礎設施而非商業設施，但足夠且無虞的電價設計對醫療院所至為重要，用以保障全民充足舒適安全的醫療環境與品質。

江永昌補充，醫療用電佔整體用電比例低，且近年全台用電攀升6.6%，醫療用電增幅低於標準3.2%，並肯定醫療院所節電上的努力以及不可替代性。