Google程式碼藏玄機　暗示新Pixel Watch外型設計

▲Google Pixel Watch 外型設計。（圖／9to5google）

記者陳俐穎／綜合報導

先前傳言指出 Google將於今年秋季發布第二款 Pixel 的 Wear OS 手錶，帶來重大的內部升級。外媒也發現，從 Google 應用程式代碼中，發現 Pixel Watch 2 的代號「Eos」，從官方動畫看來，似乎暗示該設計與去年的型號相比可能沒有太大變化。

9to5Google 報導指出，Google 正準備推出第二代 Pixel Watch，與 Pixel 8 和 Pixel 8 Pro 一同上市。幾天后，爆料客 Evan Blass 也分享，這款新品將命名為「Pixel Watch 2」。

本週，Google 搜尋的應用程式測試版（14.24 版）進行了更新，加入了與即將推出的智慧手錶相關的代碼。作為更新的一部分， Pixel Watch 2 正在以代號「Eos」開發，也發現另一個代號「Aurora」，可能都指稱 Pixel Watch 2，報導也指出，因為在神話中 Eos（希臘語）和 Aurora（羅馬語）都是黎明女神。

目前推測 Eos 和 Aurora 之間的主要區別在於是否包含網路連接。這種模式與第一款 Pixel Watch 的兩個不同型號「r11」和「r11btwifi」相匹配。也就是wifi連接與LTE連接的差別。

▲Pixel Watch動畫。（圖／9to5google）

外媒也認為，Pixel Watch 2 的首次亮相大多與產品中 Google Assistant 和 Voice Match 有關。值得注意的是，Google 為 Pixel Watch 2 使用了與去年型號完全相同的文字和動畫。