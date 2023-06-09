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聯合對抗蘋果！傳Google、三星與高通聯合開發MR設備

▲Vision Pro。（圖／蘋果）

▲Vision Pro。（圖／蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果計劃在 2024 年正式發售 Vision Pro 混合現實 (MR) 頭顯，除此之外，三星電子、Google 和 Android 集團的高通也在致力於開發新的產品。業內人士預計，當前的手機競爭狀況一樣，這些公司將與蘋果對抗。

據業內消息人士透露，包括三星、Google 和高通在內的 Android 集團正在開發 MR 產品，目標最早在今年內推出。Google 將開發 MR 專用操作系統（OS )、三星 MR 硬體和高通 MR 專用晶片組。

這是 Android 集團首次為 MR-XR 市場​​聯合。過去，許多 Android 集團成員公司都各自推出一些項目，不過成效不佳。Google 在 2016 年啟動了 Daydream 項目，為智慧手機開發 VR 平台，但在 2019 年放棄。三星與 Meta 子公司 Oculus 於 2014 年推出了 Gear VR 耳機，但此後一直沒有發布相關產品。

Meta 業界領先的 VR 設備 Quest 系列由 Android 操作系統而非專用操作系統。Apple 的 Vision Pro 包括 Vision OS，這是一個專用於 MR 的操作系統。在AR領域備受關注的公司Magicleaf也使用自己的基於Android的Magicleaf OS，但是Meta和Magicleaf的應用程式並不兼容。

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