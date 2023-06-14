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快訊／賴清德宣布第二波「民主大聯盟」　合作苗博雅、徵召吳音寧

▲民進黨主席賴清德宣布立委徵召名單。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨主席賴清德今天宣布最新立委徵召名單。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德14日宣布，將在台北市第六選區（大安）支持社民黨議員苗博雅，彰化縣第三選區（芳苑鄉、二林鎮、溪州鄉等）徵召前北農總經理吳音寧，新竹市徵召陽明交大科法學院特聘教授林志潔。他說，民進黨持續推動民主大聯盟，肯定苗博雅問政、深耕基層表現，未來也將在居住正義等議題共同努力。

賴清德今天下午在中執會後舉行記者會，他表示，民進黨持續推動民主大聯盟，今天是第三次徵召作業，也是第二次循過往跨黨派、跨世代、跨領域的原則來進行社會更廣更多的連結，民進黨將與苗博雅合作，社會對苗並不陌生，她在議會的表現可說是有目共睹，且她深耕基層，對理念價值的堅持令人敬佩，未來也會就社民黨所關注的居住正義等社會議題共同努力。

賴清德表示，林志潔學經歷豐富，她本身成就斐然，而且是財經法律的專家，也協助政府通過包括《洗錢防制法》等諸多法案，盼她能代表民進黨「收復失土」新竹市，贏回這個立委席次。

賴清德談及，「好久不見吳音寧」，過去大家都看到吳音寧在北農的努力，其實吳音寧長期關注農民、農業、農村發展，是台灣農村陣線的會員，很高興能夠徵召吳音寧參與立委選舉，衷心祝福3位都能夠馬到成功。

民進黨中執會今天決議，同意台北市第三選區立法委員提名候選人林飛帆同志因個人因素退選；另針對本屆台北市、新竹市、彰化縣立委徵召選區提名，經評估整體選情後，會中通過徵召林志潔為新竹市立委候選人、吳音寧同志為彰化縣第三選區立委候選人；另針對台北市第六選區，經考量整體選情後，採取合作聯盟方式，以爭取最大勝選為目標，會中同意支持社民黨候選人苗博雅，採取合作聯盟方式，以爭取最大勝選為目標。

▲民進黨主席賴清德宣布立委徵召名單。（圖／記者林敬旻攝）

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