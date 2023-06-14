騎進待轉區壓「槽化線陷阱」！他挨罰900氣炸：最美風景人太閒

▲民眾收到檢舉罰單認為不合理。（圖／翻攝自臉書社團-高雄五甲大小事）

記者許宥孺／高雄報導

一名網友在地方社團po出一張交通罰單照片，紅單上顯示被檢舉「不遵守道路交通標線之指示」，不過看到附上的照片，該處路口待轉區沒有內縮空間，因此騎士要待轉的話恐怕會先壓過槽化線，沒想到卻因此收到罰單900元，讓他氣炸喊：「台灣最美的風景-人太閒」。

根據網友po出的這張罰單，地點位於高雄市前鎮區凱旋四路、忠誠路口，違規日期是今年的4月26日，遭民眾檢舉「不遵守道路交通標線之指示」，照片中拍到，被檢舉的網友騎乘機車在槽化線上，因此警方接獲檢舉，依道路交通管理處罰條例第60條2項3款，處新台幣900元罰鍰。

這名網友將罰單照片po網後，也引起網友熱烈討論，有人認為：「雖然違反法規，但我認為這矯枉過正了」、「待轉區前劃線的政府也有問題啦」、「我一直好奇待轉區前面的槽化線要怎麼閃避並且到待轉格中比較安全」、那地上畫那線幹嘛，讓人騎進去的陷阱」。

但也有網友理性表示：「那邊有待轉區，本來畫設槽化線就要注意」、「因為前面是待轉區」。

對此，前鎮分局表示，依據道路交通標誌標線號誌設置規則第171條規定「槽化線，用以引導車輛駕駛人循指示之路線行駛，並禁止跨越」，違規跨越或行駛槽化線者，依據道路交通管理處罰條例第60條2項3款：不遵守道路交通標線指示規定，可處新臺幣900以上1800元以下罰鍰。

警方表示，民眾反映槽化線設置於機車待轉區前，有違正常駕車行駛路線部分，前鎮分局將函請權責單位市府交通局辦理現地會勘，如確屬不合理工程，將函請該交通局裁決中心予以撤銷免罰。