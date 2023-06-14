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港男深夜戴袖套ATM領錢...遭盤查拔腿跑！熱心騎士載警壓制

▲▼港男來台發財竟當詐騙車手　深夜帶袖套領ATM反露餡。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲香港黃姓男子來台打拼賺錢，沒想到卻當起詐諞集團車手。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）
記者陳凱力／新竹報導

一名香港男子來台灣打拼掏金，沒想到不走正途幻想一夜暴富，竟搭上詐騙集團擔任車手，巡邏警見他在深夜時段還單手套著袖套，行跡非常可疑，一跟蹤尾隨果然發現男子車手身分，順利將他緝獲，後方接應的同夥也一併逮捕。

警方表示，9日晚間於湖口市區執行巡邏勤務時，發現一名男子在深夜期間竟然單手戴著袖套，非常可疑，懷疑可能是男子刻意遮蔽刺青、特徵，員警遂跟監埋伏，果然發現男子開始在郵局、銀行等ATM提款機連續取款。

警方上前表明身分，男子做賊心虛拔腿狂奔，員警一路追逐，正好一名熱心騎士路過，立刻請員警上車載著員警沿路追緝，順利將男子壓制逮捕。

▲▼港男來台發財竟當詐騙車手　深夜帶袖套領ATM反露餡。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲員警在追緝煌男時，遇到路過的熱心騎士載他一程。

此時還在週邊接應收款的詹姓同夥仍不知情，還在東張西望的等著黃男交款，沒想到卻等到員警找上，詹男見事跡敗露，只好乖乖就範。警方於兩人身上起獲7張人頭帳戶金融卡，贓款18萬3700元，全案詢後依涉犯詐欺、洗錢防制法罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

警方調查，提領車手黃男為香港籍人士，隻身來台夢想一夜致富，未料竟遭眼尖員警識破逮捕歸案。新湖警分局呼籲，詐騙手法不斷與時俱進，民眾務必提高警覺，以避免成為歹徒覬覦的對象。若接獲可疑電話，請撥打110或165反詐騙專線查證，以免一時失察，遭受詐騙，讓警方協助保護您的生命財產安全。

▲▼港男來台發財竟當詐騙車手　深夜帶袖套領ATM反露餡。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼警方於兩人身上起獲7張人頭帳戶金融卡，贓款18萬3700元。

▲▼港男來台發財竟當詐騙車手　深夜帶袖套領ATM反露餡。（圖／記者陳凱力翻攝）

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