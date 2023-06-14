國民黨基層醞釀「換侯」？ 　她批沒出息：提名到現在不到1個月

▲侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨徵召新北市長侯友宜參選2024總統大選，但侯友宜民調未有起色，近日又因幼兒園餵藥案挨轟，傳出藍營內部開始出現「換侯」聲音。對此，國民黨立委王鴻薇14日表示，國民黨人選推出到現在還不到1個月，不應該現在就說要把人換掉，這樣是沒出息的政黨，沒努力過怎麼知道不行，不能全部都變成豬八戒，「這時講換侯簡直是莫名其妙的事。」

王鴻薇在 《震傳媒》指出，侯友宜民調下滑是事實，原本樂觀預估517提名確定後，能拉開跟民眾黨的柯文哲的距離，就可啟動原先「美好的」三階段整合，但可惜第一階段整合鴻海集團創辦人郭台銘就失敗了，而第二階段想整合柯文哲的前提，就是侯友宜要領先並拉出距離，「我先前很愛講整合，也是最早講的人，但現在有什麼底氣講？目前三腳督對國民黨非常不利，像我這種一直說要整合的人，到現在都不敢講話了，畢竟現在這種民調，怎麼能去跟柯文哲說，請以大局為重。」

不過，王鴻薇強調，此時此刻看到這民調，是不敢叫柯文哲來整合，因為沒有什麼籌碼，但距離總統選舉還有7個月，而去年的這時候，大家對國民黨九合一選情也是愁雲慘霧，不過後來出現翻轉，代表選舉沒到最後不知道會發生什麼事。

至於會不會換侯，王鴻薇表示，要換人也要評估後座力，2016年會換柱就是因為當時很多小雞認為這樣下去不行，聽到有很多人說要換母雞，但現在回頭去問，應該很多人會覺得寧可不換，因為當時兵敗如山倒、潰不成軍，「這種慘痛經驗有沒有可能再發生一次？所以都要想清楚，而且說要換人，那要換誰？就像林飛帆退選之後，民進黨要換誰？」

王鴻薇指出，陣前換將本來就是大忌，如果真的要換人就是不得不的選擇，現在應該好好努力一下，現在很多藍營人士或支持者容易心灰意冷，不敢打逆風牌，覺得好像如喪考妣，而重點就是要去努力。