高樹廣福大橋防訊道路飆車2死3傷　屏警連2天加強取締

▲屏東縣警方在廣福大橋防訊道路加強取締作為 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

近日屏東縣高樹地區防汛道路發生一起競速危險駕駛車禍，造成2死3傷之憾事，為避免再次發生類似事故，屏東縣政府警察局於6月日10、11日連續二日規劃取締酒駕及防制危險駕車勤務，動員各分局警力強力執行，宣示防制及取締危險駕車決心，並告發6件酒駕。

高樹鄉廣福大橋防汛道路於6月4日發生危險駕車競速致人傷亡案，縣警局長蔡文峰相當重視，特別要求除現有防制危駕勤務路段外，亦須將轄內水防道路及偏僻易為車聚危駕路段納入勤務規劃重點區域，加強巡邏稽查取締，週六、日均應規劃與執行相關防制與取締勤務，尤其須針對改裝車輛、無照駕駛、危險駕駛及超速等違規嚴正執法，以維用路人安全。

此外，縣警局也將強化網路社群情蒐，掌握違法競速活動訊息，並持續結合監理及環保機關，規劃聯合稽查勤務，加強取締改裝車輛；更針對非正式之違法賽事和活動，將依個案違法事實，就相關法令處理。

縣警局交通隊統計，今年1-5月，有關危險駕駛違規取締案件，以道路交通管理處罰條例第43條第1項第2款（行車速度超過規定之最高時速逾60公里至80公里以內）舉發201件，及行車速度超過規定之最高時速60公里（處車主）舉發216件。

蔡文峰局長呼籲民眾，防汛道路非一般道路，為維護生命安全，請遵守交通規則，切勿從事違法競速和其他危險駕駛行為，如有違法必嚴厲取締，執法無假期。